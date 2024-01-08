Міністерство оборони Білорусі будує нове військове містечко за 40 км від кордону з Україною

Міноборони Білорусі будує у Гомельській області нове військове містечко за 40 км від кордону з Україною. Будівництво фінансується за кошти державної інвестпрограми на 2023-2027 роки.

Про це повідомила білоруська служба Радіо Свобода.

За даними видання, будівництво нового військового об'єкта може бути пов'язане із минулорічними заявами Олександра Лукашенка про створення в Збройних Силах "Південного оперативного командування". За іншою версією, там можуть дислокуватися військові Сили спеціальних операцій.

Планувалося, що в 2023 році на будівництво з бюджету буде виділено 500 тисяч рублів, в 2024 і 2025 роках - 10 і 40 мільйонів відповідно. Проект повинен був стартувати в 2023 році і завершитися в 2027 році.

Точне місце будівництва офіційно не розголошується. Проте, за даними видання, зафіксоване будівництво на території колишнього піонерського табору "Чайка" в Гомельському районі. Це приблизно посередині між Гомелем і Речицею, звідки веде асфальтована дорога до кордону з Україною.

Повідомляється, що на місці колишнього табору стоїть будівельна техніка, робітники прокладають комунікації."Не виключено, що військове містечко побудують не лише на території колишнього табору "Чайка", а й на території занедбаних сусідніх таборів", – пише радіо Свобода.

Згідно із паспортом об'єкта, розташованого на огорожі колишнього табору, замовником будівництва є Управління капітального будівництва Збройних Сил Республіки Білорусь. Завершити будівництво мають у березні 2024 року.

Фото: білоруська служба Радіо Свобода

Як пише видання, український військовий експерт Олег Жданов зазначив, що, швидше за все, у новому військовому містечку розмістять гарнізон, завданням якого стане прикриття державного кордону.

"На мій погляд, Білорусь досі має оборонну військову доктрину, на відміну від російської. Але якщо політичне об'єднання Білорусі та Росії відбудеться, то доктрина зміниться на наступальну. Тоді це буде військова база для нападу", – вважає експерт.

Він додав, що "не здивується", якщо вздовж кордону з Україною побудують ще кілька таких об'єктів.