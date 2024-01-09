Прем'єр Фінляндії прогнозує, що кордон із Росією залишиться закритим

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо висловився за подальше обмеження на кордоні з Росією.
Про це повідомляє Yle.
Орпо наголосив, що для повного відкриття кордону необхідно, щоб ситуація на російсько-фінському кордоні була спокійною.
"Судячи з тієї інформації, що я маю зараз, в Росії нічого не змінилося", - зазначив він.
Прем'єр нагадав, що уряд має ухвалити відповідне рішення найближчими днями. Він зазначив, що при ухваленні рішення на одній чаші знаходиться кордон та національна безпека, а на іншій - становище росіян, які проживають у Фінляндії.
"Уряд дійшов висновку, що безпека кордонів є для нас критичним питанням", - резюмував Орпо.
Наприкінці минулого року він назвав найважливішим завданням для країни зміцнення її безпеки та кордонів країни.
Що відбувалось на кордоні Фінляндії з РФ
- 6 листопада 2023 року стало відомо, що Фінляндія закриває чотири пункти пропуску на кордоні з РФ у відповідь на зростання кількості прохачів притулку.
- Згодом Фінляндія повністю закрила кордон із Росією на період з 30 листопада до 13 грудня.
- Проте 14 грудня фінський уряд вирішив відкрити два прикордонні пункти на східному кордоні: МАПП "Вааліма" і МАПП "Ніїрала". Однак у перший же день з боку Росії прибули понад 100 прохачів притулку, після чого влада закрила східний кордон на місяць, до 14 січня.
- За даними соцопитувань, громадяни Фінляндії підтримують дії держави на кордоні з РФ.