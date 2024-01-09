Прем'єр Фінляндії прогнозує, що кордон із Росією залишиться закритим

"Судячи з тієї інформації, що я маю зараз, в Росії нічого не змінилося".

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо висловився за подальше обмеження на кордоні з Росією.

Про це повідомляє Yle.

Орпо наголосив, що для повного відкриття кордону необхідно, щоб ситуація на російсько-фінському кордоні була спокійною.

"Судячи з тієї інформації, що я маю зараз, в Росії нічого не змінилося", - зазначив він.

Прем'єр нагадав, що уряд має ухвалити відповідне рішення найближчими днями. Він зазначив, що при ухваленні рішення на одній чаші знаходиться кордон та національна безпека, а на іншій - становище росіян, які проживають у Фінляндії.

"Уряд дійшов висновку, що безпека кордонів є для нас критичним питанням", - резюмував Орпо.

Наприкінці минулого року він назвав найважливішим завданням для країни зміцнення її безпеки та кордонів країни.

Що відбувалось на кордоні Фінляндії з РФ