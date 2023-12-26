За масовим напливом мігрантів на кордоні з Фінляндією стоїть ФСБ, — Insider

До міграційної кризи на кордоні Фінляндії причетні силовики російських спецслужб, які організовували подібне на кордонах Польщі та Білорусі, — пише видання Insider.
Виданню вдалося поспілкуватися з мігрантами і контрабандистами, які їм допомагають, і з'ясувалося, що наплив біженців на фінському кордоні відбувається під повним контролем російських силовиків.
Також вдалося знайти підтвердження того, що криза на фінському кордоні організована тими самими структурами, що й криза на кордоні Польщі та Білорусі.
Перші повідомлення про те, що російсько-фінський кордон намагаються перейти арабські мігранти без шенгенських віз, з'явилися на початку листопада. До прикордонних переходів вони приїжджали на таксі чи групами. Як самі мігранти писали в арабських чатах, російські прикордонники видавали їм велосипеди та пропускали через російський прикордонний пункт без шенгенських віз, щоб ті могли дістатися фінської сторони і там попросити притулку.
До середини листопада кількість мігрантів уже обчислювалася сотнями. У результаті спочатку фінська влада спробувала ввести обмеження на перехід кордону на велосипедах, а коли це не принесло успіху, почали закривати один КПП за іншим, аж до самого північного — Райа-Йоосеппі, розташованого за 240 км від Мурманська і майже за тисячу кілометрів від Санкт -Петербурга і, незважаючи на холоди, арабські мігранти дісталися і до цього прикордонного переходу.
Як з'ясувалося, мурманська влада організовувала автобуси, аби перевезти арабських біженців від уже закритих КПП до ще відкритих, ставила там намети та допомагала з гарячою їжею.
"На кордоні з Фінляндією у КПП Салла склалася ситуація, яку можна назвати гуманітарною кризою. Країна НАТО штучно створює затор", — пояснював допомогу мігрантам у своєму Telegram-каналі губернатор Мурманської області Андрій Чібіс.
У результаті 30 листопада Фінляндія вирішила закрити всі прикордонні переходи до 14 грудня. Однак, коли через два тижні кордон відкрився, ситуація повторилася.
Фінські митники повідомили, що з початку листопада майже півтори тисячі арабських мігрантів змогли подолати російсько-фінський кордон і попросити притулку в Євросоюзі.
Здебільшого це вихідці з країн Близького Сходу — біженці з Сирії, Іраку, Ємену, Сомалі і навіть Ефіопії та Єгипту. Усі вони приїхали в Росію для того, щоб спробувати будь-якими шляхами потрапити до Європи.
"Щоправда, до листопада вони збиралися пробратися до Євросоюзу нелегальним і дуже небезпечним шляхом через ліси на кордоні між Республікою Білорусь і Польщею", — пише видання.
Перенаправити потік мігрантів із Білорусі на фінський кордон у листопаді вирішили російські силовики. За словами одного з контрабандистів, мігранти платять по 1200 доларів: з них 500 доларів передають російському прикордоннику, а 200 доларів — водієві машини.
Інший контрабандист повідомив, що контроль за трафіком мігрантів починається ще в аеропорту, коли біженці прилітають у Росію, — там їх зустрічає "якийсь полковник" і допомагає пройти кордон.
Що раніше відбувалось на кордоні Фінляндії з Росією
- Фінський уряд вирішив з 15 грудня на місяць закрити кордон з Росією.
- Раніше Фінляндія закрила чотири пункти пропуску на кордоні із РФ до 18 лютого.
- Згодом фіни оголосили про відкриття двох пунктів пропуску, проте із умовою, що напливу мігрантів не буде.
- Також в уряді Фінляндії заявили, що готують законопроект про повне закриття кордону із Росією.