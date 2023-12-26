За масовим напливом мігрантів на кордоні з Фінляндією стоїть ФСБ, — Insider

До кризи на кордоні причетні силовики, які організували подібне на кордоні Польщі та Білорусі.

До міграційної кризи на кордоні Фінляндії причетні силовики російських спецслужб, які організовували подібне на кордонах Польщі та Білорусі, — пише видання Insider.

Виданню вдалося поспілкуватися з мігрантами і контрабандистами, які їм допомагають, і з'ясувалося, що наплив біженців на фінському кордоні відбувається під повним контролем російських силовиків.

Також вдалося знайти підтвердження того, що криза на фінському кордоні організована тими самими структурами, що й криза на кордоні Польщі та Білорусі.

Перші повідомлення про те, що російсько-фінський кордон намагаються перейти арабські мігранти без шенгенських віз, з'явилися на початку листопада. До прикордонних переходів вони приїжджали на таксі чи групами. Як самі мігранти писали в арабських чатах, російські прикордонники видавали їм велосипеди та пропускали через російський прикордонний пункт без шенгенських віз, щоб ті могли дістатися фінської сторони і там попросити притулку.

Фото: Insider

До середини листопада кількість мігрантів уже обчислювалася сотнями. У результаті спочатку фінська влада спробувала ввести обмеження на перехід кордону на велосипедах, а коли це не принесло успіху, почали закривати один КПП за іншим, аж до самого північного — Райа-Йоосеппі, розташованого за 240 км від Мурманська і майже за тисячу кілометрів від Санкт -Петербурга і, незважаючи на холоди, арабські мігранти дісталися і до цього прикордонного переходу.

Як з'ясувалося, мурманська влада організовувала автобуси, аби перевезти арабських біженців від уже закритих КПП до ще відкритих, ставила там намети та допомагала з гарячою їжею.

"На кордоні з Фінляндією у КПП Салла склалася ситуація, яку можна назвати гуманітарною кризою. Країна НАТО штучно створює затор", — пояснював допомогу мігрантам у своєму Telegram-каналі губернатор Мурманської області Андрій Чібіс.

У результаті 30 листопада Фінляндія вирішила закрити всі прикордонні переходи до 14 грудня. Однак, коли через два тижні кордон відкрився, ситуація повторилася.

Фінські митники повідомили, що з початку листопада майже півтори тисячі арабських мігрантів змогли подолати російсько-фінський кордон і попросити притулку в Євросоюзі.

Здебільшого це вихідці з країн Близького Сходу — біженці з Сирії, Іраку, Ємену, Сомалі і навіть Ефіопії та Єгипту. Усі вони приїхали в Росію для того, щоб спробувати будь-якими шляхами потрапити до Європи.

"Щоправда, до листопада вони збиралися пробратися до Євросоюзу нелегальним і дуже небезпечним шляхом через ліси на кордоні між Республікою Білорусь і Польщею", — пише видання.

Перенаправити потік мігрантів із Білорусі на фінський кордон у листопаді вирішили російські силовики. За словами одного з контрабандистів, мігранти платять по 1200 доларів: з них 500 доларів передають російському прикордоннику, а 200 доларів — водієві машини.

Інший контрабандист повідомив, що контроль за трафіком мігрантів починається ще в аеропорту, коли біженці прилітають у Росію, — там їх зустрічає "якийсь полковник" і допомагає пройти кордон.

Що раніше відбувалось на кордоні Фінляндії з Росією