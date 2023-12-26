У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
ППО України і чорні дні російських ПКС
ППО України і чорні дні російських ПКС
У Буданова підтвердили, що Путін хоче "закінчити війну", але на умовах Росії
У Буданова підтвердили, що Путін хоче "закінчити війну", але на умовах Росії
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
Знаю, як йому зі мною незручно
Знаю, як йому зі мною незручно
Кабмін вніс до парламенту законопроєкт про мобілізацію (оновлено)
Кабмін вніс до парламенту законопроєкт про мобілізацію (оновлено)
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
ГоловнаСвіт

Комітет парламенту Туреччини підтримав вступ Швеції в НАТО

Надалі протокол має схвалити Генеральна асамблея.

Комітет парламенту Туреччини підтримав вступ Швеції в НАТО
Фото: Єнс Столтенберг

Комітет із закордонних справ парламенту Туреччини на засіданні у вівторок, 26 грудня, підтримав ратифікацію протоколу про вступ Швеції в Північноатлантичний Альянс, — повідомляє AP.

Далі протокол про вступ Швеції до НАТО має схвалити Генеральна асамблея парламенту Туреччини. Однак дата засідання не встановлена.

Туреччина, як член НАТО, довгий час відкладала ратифікацію заявки Швеції, звинувачуючи балтійську країну в надто поблажливому ставленні до курдських бойовиків, які Анкара вважає небезпечними та звинувачує в невдалому перевороті.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies