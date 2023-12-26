Комітет парламенту Туреччини підтримав вступ Швеції в НАТО

Комітет із закордонних справ парламенту Туреччини на засіданні у вівторок, 26 грудня, підтримав ратифікацію протоколу про вступ Швеції в Північноатлантичний Альянс, — повідомляє AP.

Далі протокол про вступ Швеції до НАТО має схвалити Генеральна асамблея парламенту Туреччини. Однак дата засідання не встановлена.

Туреччина, як член НАТО, довгий час відкладала ратифікацію заявки Швеції, звинувачуючи балтійську країну в надто поблажливому ставленні до курдських бойовиків, які Анкара вважає небезпечними та звинувачує в невдалому перевороті.