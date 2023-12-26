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У Швеції складна ситуація з боєприпасами для допомоги Україні

Країна вимушена купляти артилерійські боєприпаси для себе і для допомоги Україні.

У Швеції складна ситуація з боєприпасами для допомоги Україні
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що країна вимушена закуповувати артилерійські боєприпаси і для себе, і для допомоги Україні, адже ситуація із забезпеченням складна. 

Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, – пише SVT.

"У нас є гарні установки Archer, але вони не мають значення, якщо немає боєприпасів, якими можна стріляти", – розповідає Йонсон.

За словами Йонсона, Швеція має підтримувати Україну артилерійськими боєприпасами, одночасно нарощуючи власні запаси. Він зазначає, що ситуація наразі складна, Швеція повинна нарощувати оборонне виробництво.

Наразі ведеться робота над укладанням угоди, яка забезпечить шведській стороні доступ до необхідних боєприпасів.

За даними виробника боєприпасів Nammo, який має заводи у Швеції, терміни поставки боєприпасів зараз складають до шести років.

Міністр оборони заявив, що важливо, щоб заводи з виробництва боєприпасів у Скандинавії збільшили свої потужності.

Nammo заявляє, що без значних інвестицій ззовні він не може збільшувати виробництво.

"Гроші на це є в ЄС. Від нас очікують часткових інвестицій", – зазначив міністр.

Наразі в країні ведуть активні перемовини щодо збільшення виробництва оборонної сфери.

  • Уряд Швеції погодив надання Україні 124 млн євро у рамках зимового пакета допомоги. Допомога буде спрямована на відновлення цивільної інфраструктури.
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