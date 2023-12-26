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Залужний: Можу запевнити, що 2024 рік, саме військовий, відрізнятиметься від 2023-го

Головком подякував Міноборони за підтримку всіх технологічних "проривів", які були запропоновані.

Залужний: Можу запевнити, що 2024 рік, саме військовий, відрізнятиметься від 2023-го
Фото: скрин відео з фб-сторінки Головнокомандувача ЗС України / CinC AF of Ukraine

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний упевнений у тому, що 2024 рік відрізнятиметься, наголосивши, що для цього робиться все необхідне.

Про це він заявив на пресконференції, передає "Інтерфакс-Україна".

"Можу вас запевнити в тому, що 2024 рік, саме військовий, відрізнятиметься від 2023-го. Ми в будь-якому разі все для цього робимо. На жаль, мушу констатувати, що противник від нас не відстає... Ви бачите, що відбувається. Особливо останніми днями йде потужне протистояння на рівні застосування технологій насамперед. Але ми не зменшуємо в цьому набір", - сказав головком.

Окремо Залужний подякував Міноборони за підтримку всіх технологічних "проривів", які були запропоновані.

"Я думаю, у нас усе вийде. Я в цьому впевнений", - сказав він.

Залужний наголосив, що 2024 рік "не просто відрізнятиметься, він має відрізнитися, інакше нас очікує те, про що я писав у статті (стаття для The Economist, - ред.)".

"Відповідно, ми ці проблеми знайшли, і знайшли вже десь 90% уже рішень тих питань, які потрібно буде обов'язково вирішити, щоб наступного року діяти більш ефективно і найголовніше - зберегти людей. Над цим працюємо. З нами абсолютно погодилися наші партнери, які також цікавилися цим питанням", - запевнив головнокомандувач.

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