"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Уряд сьогодні мав би внести до Ради законопроєкт про мобілізацію, - Арахамія
Уряд сьогодні мав би внести до Ради законопроєкт про мобілізацію, - Арахамія
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Кабмін вніс до парламенту законопроєкт про мобілізацію (оновлено)
Кабмін вніс до парламенту законопроєкт про мобілізацію (оновлено)
ППО України і чорні дні російських ПКС
ППО України і чорні дні російських ПКС
У Буданова підтвердили, що Путін хоче "закінчити війну", але на умовах Росії
У Буданова підтвердили, що Путін хоче "закінчити війну", але на умовах Росії
ГоловнаСуспільствоЖиття

Платні камери в СІЗО за два роки зібрали 21 млн гривень, - Мін'юст

Середня заробітна плата засуджених зросла на 16 % порівняно із 2022 роком.

Платні камери в СІЗО за два роки зібрали 21 млн гривень, - Мін'юст
Ілюстративне фото
Фото: Денис Малюська

За два роки функціонування пілотного проєкту "Платні камери в СІЗО" було зібрано 21 млн гривень. 

Про це повідомляє пресслужба МІністерства юстиції.

"За два роки функціонування пілотного проєкту «Платні камери в СІЗО» надійшло 21 млн грн, за рахунок яких здійснювався ремонт безкоштовних камер", - йдеться в повідомленні.

У Мін'юсті також зазначили, що в грудні 2022 року уряд схвалив Стратегію реформування пенітенціарної системи до 2026 року і детальний план заходів до неї. Тож у 2023 пенітенціарна реформа рухалась у напрямі впровадження 8 головних цілей, передбачених Стратегією. 

Окрім зібраних 21 млн гривень, у міністерстві також відзначили такі досягнення:

  • середня заробітна плата засуджених зросла на 16 % порівняно із 2022 роком;
  • розроблено та впроваджено нові корекційні програми, спрямовані, зокрема, на формування відповідального материнства, психологічну підтримку засуджених ветеранів війни;
  • запущено пілотний проект “Дільниця соціальної реабілітації – на шляху додому (СКАНДІ)”, що спрямований на зміну підходів до організації виконання та відбування покарання.

"Таким чином, сьогодні ми можемо констатувати, що засуджені та ув’язнені утримуватимуться в належних умовах, що відповідають національним та міжнародним стандартам. Це дозволить зменшити кількість рішень Європейського суду з прав людини щодо порушення прав засуджених та осіб, узятих під варту, в Україні, а також суму компенсацій з Державного бюджету у зв’язку з такими рішеннями. Також покращено правопорядок в установах виконання покарань та удосконалено методи та інструменти виправлення і ресоціалізації засуджених", - йдеться в повідомленні.

Що таке платні камери в СІЗО

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies