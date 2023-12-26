Платні камери в СІЗО за два роки зібрали 21 млн гривень, - Мін'юст

За два роки функціонування пілотного проєкту "Платні камери в СІЗО" було зібрано 21 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба МІністерства юстиції.

"За два роки функціонування пілотного проєкту «Платні камери в СІЗО» надійшло 21 млн грн, за рахунок яких здійснювався ремонт безкоштовних камер", - йдеться в повідомленні.

У Мін'юсті також зазначили, що в грудні 2022 року уряд схвалив Стратегію реформування пенітенціарної системи до 2026 року і детальний план заходів до неї. Тож у 2023 пенітенціарна реформа рухалась у напрямі впровадження 8 головних цілей, передбачених Стратегією.

Окрім зібраних 21 млн гривень, у міністерстві також відзначили такі досягнення:

середня заробітна плата засуджених зросла на 16 % порівняно із 2022 роком;

розроблено та впроваджено нові корекційні програми, спрямовані, зокрема, на формування відповідального материнства, психологічну підтримку засуджених ветеранів війни;

запущено пілотний проект “Дільниця соціальної реабілітації – на шляху додому (СКАНДІ)”, що спрямований на зміну підходів до організації виконання та відбування покарання.

"Таким чином, сьогодні ми можемо констатувати, що засуджені та ув’язнені утримуватимуться в належних умовах, що відповідають національним та міжнародним стандартам. Це дозволить зменшити кількість рішень Європейського суду з прав людини щодо порушення прав засуджених та осіб, узятих під варту, в Україні, а також суму компенсацій з Державного бюджету у зв’язку з такими рішеннями. Також покращено правопорядок в установах виконання покарань та удосконалено методи та інструменти виправлення і ресоціалізації засуджених", - йдеться в повідомленні.

Що таке платні камери в СІЗО