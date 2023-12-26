За останні чотири місяці знищено 20% Чорноморського флоту РФ, - міністр оборони Великобританії

За останні чотири місяці знищено 20% Чорноморського флоту Росії.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

Удари по російському флоту, наголосив він, показують, що ті, хто вважає, що у війні в Україні склалася патова ситуація, помиляються.

"Вони не помітили, що за останні чотири місяці було знищено 20% Чорноморського флоту Росії. Панування Росії в Чорному морі тепер під питанням, і нова коаліція із забезпечення морського потенціалу під проводом Великої Британії та Норвегії допомагає Україні здобути перемогу на морі", - написав Шаппс у твіттері (Х).

Зазначимо, що український флот морських дронів за рік існування уразив сім ворожих суден: «Адмірал Макаров», «Іван Голубець», «Іван Хурс», «Сергій Котов», «Нафтовий маяк», «Акулу» та «Серну». Британська The Times розповіла про безпілотники, які використовує ГУР. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Ми можемо знищити весь Чорноморський флот? Так. І ми над цим працюємо".

Британська розвідка також повідомляла, що ризик втрати кораблів Чорноморського флоту перевищив бажання Кремля блокувати український експорт Чорним морем.