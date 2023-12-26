За останні чотири місяці знищено 20% Чорноморського флоту РФ, - міністр оборони Великобританії

За останні чотири місяці знищено 20% Чорноморського флоту Росії.
Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.
Удари по російському флоту, наголосив він, показують, що ті, хто вважає, що у війні в Україні склалася патова ситуація, помиляються.
"Вони не помітили, що за останні чотири місяці було знищено 20% Чорноморського флоту Росії. Панування Росії в Чорному морі тепер під питанням, і нова коаліція із забезпечення морського потенціалу під проводом Великої Британії та Норвегії допомагає Україні здобути перемогу на морі", - написав Шаппс у твіттері (Х).
Зазначимо, що український флот морських дронів за рік існування уразив сім ворожих суден: «Адмірал Макаров», «Іван Голубець», «Іван Хурс», «Сергій Котов», «Нафтовий маяк», «Акулу» та «Серну». Британська The Times розповіла про безпілотники, які використовує ГУР. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Ми можемо знищити весь Чорноморський флот? Так. І ми над цим працюємо".
Британська розвідка також повідомляла, що ризик втрати кораблів Чорноморського флоту перевищив бажання Кремля блокувати український експорт Чорним морем.
- З початку року Сили оборони здійснили не менше 155 атак по об'єктах у Криму та по кораблях Чорноморського флоту РФ.
- Секретар РНБО Олексій Данілов раніше говорив, що знищення Чорноморського флоту змусить Росію прискорити вихід із війни.
Морська коаліція
- 11 грудня Великобританія і Норвегія очолили нову Коаліцію з морських сил і засобів, яка постачатиме кораблі та транспортні засоби для зміцнення здатності України діяти на морі.
- У грудні Асамблея Міжнародної морської організації також ухвалила резолюцію на підтримку українських зусиль у Чорному морі.
- Перед тим, у травні 2023 року, тодішній міністр оборони Олексій Рєзніков закликав Німеччину долучитися до створення “морської коаліції” на підтримку України.
У грудні Україна також запросила до коаліції Туреччину.
Які ще коаліції утворили союзники для підтримки України у війні проти Росії
- Німеччина і Франція, наприклад, виступили лідерами зі створення коаліції з посилення наземної протиповітряної оборони України.
- У січні цього року через 120 годин після засідання Контактної групи з питань оборони України в німецькому Рамштайні запрацювала коаліція щодо танків Leopard.
- Навесні стало відомо, що Великобританія та Нідерланди працюватимуть над створенням міжнародної коаліції винищувачів.
- У липні тодішній міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про сформовану коаліцію для підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. До цієї коаліції увійшли 11 держав та Україна. Вони підписали меморандум, де виклали всі умови навчального процесу.