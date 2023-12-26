Головне за ніч та ранок вівторка, 26 грудня: знищення "Новочеркаська", бої на Лиманському та Авдіївському напрямках

Сили оборони знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ".

Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним за філігранну роботу. "А флоту на росії стає все менше! Цього разу услід за флагманом ЧФ рф – крейсером «Москва», прямує великий десантний корабель «Новочеркаськ»", – написав він.

Олещук порадив росіянам тікати з Криму, поки не пізно.

Місцеві в соцмережах писали, що корабель вибухнув у порту Феодосії близько 3 ночі. Окупанти традиційно заявляли про "роботу ППО". Рух кримським мостом перекривали.

Російські війська вчергове атакували Україну ударними безпілотниками.

Із 18.30 25 грудня по 03.00 26 грудня противник атакував з південно-східного напрямку ударними БпЛА типу «"Shahed", повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

За інформацією, зафіксували пуски 19 "шахедів" із Балаклави, що в Криму та Приморсько-Ахтарська, що в Росії.

В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА "Shahed-136/131" у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської та Хмельницької областей.

Південь України російські окупаційні війська атакували з тимчасово окупованого Криму і східного узбережжя Азовського моря.

За інформацією Сил оборони півдня України, за дві хвилі атак протяжністю 2 і 4 години підрозділам протиповітряної оборони вдалось знищити 9 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136": по 4 в Одеській та Миколаївській областях і 1 на Херсонщині.

На Одещині і Миколаївщині не вдалось уникнути влучань. В Одеському районі ворог поцілив по відкритій території одного з інфраструктурних об'єктів. Виниклу пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.

На Миколаївщині влучанням у промисловий об'єкт пошкоджено складські будівлі. Постраждалих не зафіксовано.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 98 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав ракетного та 42 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 29 атак ворога в районі Серебрянського лісництва Луганської області та Веселого Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили минулої доби відбили 27 атак окупантів східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 – неподалік Первомайського та Невельського.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили шість атак.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 26 грудня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу на фронті Росія втратила понад 1000 військових.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 354960 (+1010) осіб

танків – 5899 (+22) од.

бойових броньованих машин – 10956 (+37) од.

артилерійських систем – 8366 (+19) од.

Про інші втрати противника – в новині.

У різних районах Києва з 25 по 28 грудня проходитимуть безпекові навчання, які передбачають, серед іншого, розгортання блокпостів та перевірку документів.

У навчаннях візьме участь Угрупування сил і засобів оборони міста Києва у взаємодії з Київською міською військовою адміністрацією, патрульною і національною поліцією та іншими структурними підрозділами, повідомили в КМВА. Навчання передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень.

Відбувається відпрацювання перевірки транспорту, документів, елементів захисту блокпосту, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи.

Подробиці – в новині.

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