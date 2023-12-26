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Посадили організатора та членів банди, які нападали на банки та інкасаторів у Одесі

Організатора та чотирьох членів банди засудили до 11 та 9 років позбавлення волі, а автомобілі та зброю передали у ЗСУ.

Посадили організатора та членів банди, які нападали на банки та інкасаторів у Одесі
Фото: Офіс генпрокурора

Суд визнав винними організатора та чотирьох членів озброєної банди у вчиненні серії розбійних нападів на банківські установи в Одесі.

"У березні 2020 року лідер озброєного угруповання разом з членами банди готувались до вчинення нападу на банк. Вони озброїлись вогнепальною зброєю, радіостанціями та радіолокаційним обладнанням, в’язаними масками та іншими предметами, заздалегідь заготовленими для використання під час розбійного нападу", – повідомили у Офісі генпрокурора.

Як зазначили у прокуратурі, тоді довести план до кінця членам банди завадили правоохоронці. Злочинців викрили та затримали. Під час обшуків у автомобілях затриманих вилучили значну кількість зброї та набоїв до неї, предмети для маскування, рукавички, автомобільні номерні знаки та інші речові докази.

Фото: Офіс генпрокурора

Організатору та одному із спільників призначили покарання у виді 11 років позбавлення волі, іншим трьом учасникам банди – 9 років позбавлення волі, з конфіскацією особистого майна.

Також у суді довели, що у вересні 2018 року зловмисники скоїли розбійний напад на інкасаторів та заволоділи понад 3,3 млн гривень.

Фото: Офіс Генпрокурора

За цим епізодом до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна засуджено ще одного спільника.

У прокуратурі уточнили, що до знарядь вчинення злочинів (автомобілів, зброї, бронежилетів тощо) застосували спеціальну конфіскацію в дохід держави. Вилучене передали на потреби ЗСУ.

  • У жовтні СБУ заявила про знешкодження банди, яка тероризувала мешканців Кіровоградської та Одеської областей. Слідство встановило, що зловмисники здійснювали розбійні напади на місцевих жителів та вимагали з них гроші, автомобілі та нерухоме майно. 
  • На Запоріжжі затримали рекетирів, які хотіли "віджати" бізнес автоперевізників. Учасники банди нападали на власників автобусів та їхніх водіїв, вимагаючи сплачувати "данину".
  • У Дніпрі затримали підлітків за підозрою у вбивстві безпритульної. Наймолодшому затриманому 14 років, найстаршому – 19.
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