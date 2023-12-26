Одна людина поранена внаслідок ударів РФ по Херсонській області

За минулу добу росіяни здійснили 74 обстріли Херсонської області, випустивши 391 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БпЛА. Одна людина поранена.
По Херсону ворог випустив 32 снаряди. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.
"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об'єкт критичної інфраструктури у Херсонському районі", – написав він.
- На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 12 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч та відступив.