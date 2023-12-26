Одна людина поранена внаслідок ударів РФ по Херсонській області

За минулу добу росіяни здійснили 74 обстріли Херсонської області, випустивши 391 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БпЛА. Одна людина поранена.

По Херсону ворог випустив 32 снаряди. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об'єкт критичної інфраструктури у Херсонському районі", – написав він.