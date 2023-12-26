Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Уряд сьогодні мав би внести до Ради законопроєкт про мобілізацію, - Арахамія
Уряд сьогодні мав би внести до Ради законопроєкт про мобілізацію, - Арахамія
У Буданова підтвердили, що Путін хоче "закінчити війну", але на умовах Росії
У Буданова підтвердили, що Путін хоче "закінчити війну", але на умовах Росії
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
В Україні залишилось понад 8 тисяч церков Московського патріархату
В Україні залишилось понад 8 тисяч церков Московського патріархату
ППО України і чорні дні російських ПКС
ППО України і чорні дні російських ПКС
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
ГоловнаСуспільствоВійна

Формування Корпусу морської піхоти перебуває на завершальному етапі

До складу Корпусу увійдуть наявні окремі бригади морської піхоти та окремі артилерійські бригади, а також інші бойові підрозділи та підрозділи забезпечення. 

Формування Корпусу морської піхоти перебуває на завершальному етапі
Фото: Пресслужба Морської піхоти

Створення Корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ дозволить більш ефективно застосовувати підпорядковані підрозділи в обороні держави - зокрема, планувати операції, управляти силами, забезпечувати в наступі та обороні. 

Про це повідомила пресслужба Командування Морської піхоти ВМС ЗСУ.

“Виходячи із затвердженої структури, Корпус морської піхоти буде призначено для виконання тактичних, оперативно-тактичних завдань у складі оперативного (оперативно-стратегічного) угруповання або самостійно. Тобто Корпус морської піхоти з відповідним комплектом військ (сил) буде спроможний самостійно сформувати оперативно-тактичне угруповання військ для ведення операцій на приморському напрямку”, - йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Google News

Серед основних завдань Корпусу - планування, застосування та забезпечення підпорядкованих військ згідно зі стандартами НАТО, а саме оперативне планування застосування наземного компонента міжвидового угруповання при проведенні операції. 

Також Корпус проводитиме наступальні (штурмові, десантні) дії в акваторіях річок та водосховищ у взаємодії з підрозділами ВМС, а також оборону важливих берегових об’єктів та ділянок узбережжя тощо.

До складу Корпусу увійдуть наявні окремі бригади морської піхоти та окремі артилерійські бригади, а також інші бойові підрозділи та підрозділи забезпечення. 

Крім того, планується створення декількох бойових бригад та батальйонів морської піхоти.

Командування морської піхоти увійде до складу командування ВМС ЗСУ як структурний підрозділ. 

Командування морської піхоти займатиметься визначенням вимог до спроможностей підпорядкованих сил, визначенням потреби в ресурсах, необхідних для належного виконання завдань. Воно здійснюватиме стратегічне планування застосування та розвитку військових частин морської піхоти, їх технічного оснащення, підготовки та всебічного забезпечення тощо.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies