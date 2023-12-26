Формування Корпусу морської піхоти перебуває на завершальному етапі

До складу Корпусу увійдуть наявні окремі бригади морської піхоти та окремі артилерійські бригади, а також інші бойові підрозділи та підрозділи забезпечення.

Створення Корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ дозволить більш ефективно застосовувати підпорядковані підрозділи в обороні держави - зокрема, планувати операції, управляти силами, забезпечувати в наступі та обороні.

Про це повідомила пресслужба Командування Морської піхоти ВМС ЗСУ.

“Виходячи із затвердженої структури, Корпус морської піхоти буде призначено для виконання тактичних, оперативно-тактичних завдань у складі оперативного (оперативно-стратегічного) угруповання або самостійно. Тобто Корпус морської піхоти з відповідним комплектом військ (сил) буде спроможний самостійно сформувати оперативно-тактичне угруповання військ для ведення операцій на приморському напрямку”, - йдеться у повідомленні.

Серед основних завдань Корпусу - планування, застосування та забезпечення підпорядкованих військ згідно зі стандартами НАТО, а саме оперативне планування застосування наземного компонента міжвидового угруповання при проведенні операції.

Також Корпус проводитиме наступальні (штурмові, десантні) дії в акваторіях річок та водосховищ у взаємодії з підрозділами ВМС, а також оборону важливих берегових об’єктів та ділянок узбережжя тощо.

До складу Корпусу увійдуть наявні окремі бригади морської піхоти та окремі артилерійські бригади, а також інші бойові підрозділи та підрозділи забезпечення.

Крім того, планується створення декількох бойових бригад та батальйонів морської піхоти.

Командування морської піхоти увійде до складу командування ВМС ЗСУ як структурний підрозділ.

Командування морської піхоти займатиметься визначенням вимог до спроможностей підпорядкованих сил, визначенням потреби в ресурсах, необхідних для належного виконання завдань. Воно здійснюватиме стратегічне планування застосування та розвитку військових частин морської піхоти, їх технічного оснащення, підготовки та всебічного забезпечення тощо.