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До України надійшло допомоги на 3 млрд гривень, – Клименко

Минулоріч Україна отримала дорожню карту вступу до Механізму цивільного захисту ЄС.

До України надійшло допомоги на 3 млрд гривень, – Клименко
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Фото: Пресслужба МВСУ

Наприкінці минулого року Україна отримала дорожню карту вступу до Механізму цивільного захисту ЄС – найбільшої у світі системи надання міжнародної координованої оперативної допомоги в разі надзвичайних ситуацій.

"Ми пройшли тривалий шлях і виконали всі необхідні кроки. У квітні цього року підписали угоду про надання членства, в червні в структурі ДСНС створили Офіс з питань взаємодії з МЦЗ, а в листопаді Верховна Рада прийняла відповідний Закон про ратифікацію Угоди",  – повідомив міністр МВС Ігор Клименко.

За словами міністра, сьогодні через МЦЗ до України направляється допомога з усієї Європи. Її вартість становить близько 3 мільярдів гривень. Це техніка, медичне обладнання, лікарські засоби, генератори та багато іншого. 

Клеменко додав, що Україна також може через МЦЗ надавати допомогу іншим державам, що опиняються у кризі, та передавати іноземним колегам знання і навички роботи в умовах бойових дій.

Що таке Механізм цивільного захисту Європейського Союзу

  • Механізм цивільного захисту Європейського Союзу – це найбільша у світі система надання міжнародної координованої оперативної допомоги при надзвичайних ситуаціях. Вона включає різноманітні ресурси та форми допомоги від 28 країн-членів та низки країн - кандидатів на вступ у ЄС.
  • Приєднання до МЦЗ ЄС дає змогу Україніі повноцінно використовувати всі інструменти та програми Євросоюзу для розвитку національної системи цивільного захисту та залучення допомоги.
  • Війна в Україні є найбільшою, найскладнішою та найдовшою за тривалістю операцією, яка будь-коли проводилася через Механізм цивільного захисту ЄС.  Всі 27 країн ЄС, а також Норвегія, Туреччина, Північна Македонія, Ісландія та Сербія запропонували матеріальну допомогу: від медикаментів та предметів для укриття до транспортних засобів та енергетичного обладнання. Через цей Механізм Україна досі отримала понад 98 000 тон допомоги.
  • ЄС також координує рейси медичної евакуації для перевезення пацієнтів на лікування у європейських лікарнях. Понад 2 900 українських пацієнтів було евакуйовано у 22 європейські країни.
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