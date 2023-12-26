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Після збиття ворожих Су-34 армія РФ не застосовує КАБи на Херсонщині, — ОК "Південь"

Ворог розвідує як протидіяти на південному напрямку.

Після збиття ворожих Су-34 армія РФ не застосовує КАБи на Херсонщині, — ОК "Південь"
Фото: Укрінформ

Після того як повітряні сили 22 грудня збили два російські винищувачі на Херсонському напрямку війська РФ не застосовують керовані авіабомби на південному напрямку. Про це повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, — пише "Радіо Свобода".

«Ворог дуже потужно застосовував тактичну авіацію, використовуючи в напрямку лінії бойового зіткнення зі скиданням керованих авіабомб як по населених пунктах правого берега, так і пізніше по плацдарму лівого берега. Загалом можемо сказати, що нараховано понад 330 керованих авіабомб тільки в грудні, які були скинуті з літаків тактичної авіації», – зазначила Гуменюк.

Тепер, за словами Гуменюк, ворог задумався, що робити і як протидіяти.

«З 22 грудня ми не фіксуємо жодного пуску керованих авіабомб у нашій зоні відповідальності. Не тільки на суходолі, а й в акваторії Чорного моря», – додала речниця.

  • 22 грудня на Південному напрямку напрямку українські сили ППО знищили три російські винищувача-бомбардувальника Су-34.
  • Для обстрілів об’єктів цивільної інфраструктури Херсонщини Росія все частіше стала використовувати балістичні ракети.
  • 25 грудня рашисти зруйнували вже третю базу гуманітарної допомоги Червоного Хреста на Херсонщині.
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