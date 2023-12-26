Центр протидії дезінформації попередив про фейкові "скриншоти" повісток у "Дії"

Ворожі Telegram-канали поширюють інформацію про те, що нібито у додатку "Дія" почали приходити електронні повістки. Як доказ цьому російські пропагандисти поширюють відповідні "скриншоти".

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Насправді інформація, яку розганяють рашисти, є фейковою, як і самі скриншоти. Про те, що в «Дії» не буде електронних повісток, нещодавно повідомляв очільник Мінцифри Михайло Федоров", - йдеться в повідомленні.

У Центрі зазначили, що, поширюючи подібні фейки росіяни намагаються посіяти панічні настрої серед українців, і закликали довіряти лише верифікованим джерелам.