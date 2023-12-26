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Центр протидії дезінформації попередив про фейкові "скриншоти" повісток у "Дії"

Росіяни намагаються посіяти панічні настрої серед українців.

Центр протидії дезінформації попередив про фейкові "скриншоти" повісток у "Дії"

Ворожі Telegram-канали поширюють інформацію про те, що нібито у додатку "Дія" почали приходити електронні повістки. Як доказ цьому російські пропагандисти поширюють відповідні "скриншоти".

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Насправді інформація, яку розганяють рашисти, є фейковою, як і самі скриншоти. Про те, що в «Дії» не буде електронних повісток, нещодавно повідомляв очільник Мінцифри Михайло Федоров", - йдеться в повідомленні.

У Центрі зазначили, що, поширюючи подібні фейки росіяни намагаються посіяти панічні настрої серед українців, і закликали довіряти лише верифікованим джерелам.

  • Віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що повісток у "Дії" "не буде ніколи". Водночас міністр оборони Рустем Умєров у інтерв'ю "Суспільному" говорив, що влада розглядає як варіант електронне сповіщення про необхідність завітати до ТЦК.
  • Тим часом Зеленський заявляв, що військові просили його мобілізувати ще 450-500 000 людей, аби мати змогу боротися з російським нападом. Залужний сказав, що військове командування України не давало запиту з конкретними цифрами щодо кількості необхідних для мобілізації людей. Цифра від 400 до 500 тисяч була сформована з огляду на поточні потреби та потреби на 2024 рік. 
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