Стерненко заявив про закриття справи щодо його самозахисту

Обвинувачення не довело, що в його діях був умисел на умисне вбивство.

Приморський районний суд Одеси закрив кримінальну справу про самозахист щодо Сергія Стерненка.

Про це він повідомив у соцмережах.

"Сторона обвинувачення не довела мою провину, у моїх діях не було умислу на умисне вбивство. І не могло бути, бо я захищав своє життя під час вже третього замовного нападу у 2018 році в Одесі", - написав Стерненко.

Він подякував своїм захисникам і однодумцям.

Що відомо про справу Стерненка