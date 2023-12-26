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Стерненко заявив про закриття справи щодо його самозахисту

Обвинувачення не довело, що в його діях був умисел на умисне вбивство.

Стерненко заявив про закриття справи щодо його самозахисту
Фото: скрін відео

Приморський районний суд Одеси закрив кримінальну справу про самозахист щодо Сергія Стерненка.

Про це він повідомив у соцмережах.

"Сторона обвинувачення не довела мою провину, у моїх діях не було умислу на умисне вбивство. І не могло бути, бо я захищав своє життя під час вже третього замовного нападу у 2018 році в Одесі", - написав Стерненко.

Він подякував своїм захисникам і однодумцям.

Що відомо про справу Стерненка

  • 24 травня 2018 року між Стерненком, Іваном Кузнецовим та Олександром Ісайкулом виник конфлікт біля будинку активіста. Під час нападу Стерненко завдав ножового поранення одному з нападників - Івану Кузнецову. Невдовзі той помер від отриманих ран.
  • Стерненко наполягав, що захищався від нападу на нього й дівчину. Потерпілі та обвинувачення наполягали, що він скоїв умисне вбивство.
  • Зазначимо, що це був вже не перший напад на активіста. 10 червня 2023 року Приморський райсуд Одеси оголосив вирок Абзалу Баймукашеву в справі про замах на Стерненка, який був скоєний 1 травня 2018 року. Він був засуджений на 10 років позбавлення волі.
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