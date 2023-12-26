Стерненко заявив про закриття справи щодо його самозахисту

Приморський районний суд Одеси закрив кримінальну справу про самозахист щодо Сергія Стерненка.
Про це він повідомив у соцмережах.
"Сторона обвинувачення не довела мою провину, у моїх діях не було умислу на умисне вбивство. І не могло бути, бо я захищав своє життя під час вже третього замовного нападу у 2018 році в Одесі", - написав Стерненко.
Він подякував своїм захисникам і однодумцям.
Що відомо про справу Стерненка
- 24 травня 2018 року між Стерненком, Іваном Кузнецовим та Олександром Ісайкулом виник конфлікт біля будинку активіста. Під час нападу Стерненко завдав ножового поранення одному з нападників - Івану Кузнецову. Невдовзі той помер від отриманих ран.
- Стерненко наполягав, що захищався від нападу на нього й дівчину. Потерпілі та обвинувачення наполягали, що він скоїв умисне вбивство.
- Зазначимо, що це був вже не перший напад на активіста. 10 червня 2023 року Приморський райсуд Одеси оголосив вирок Абзалу Баймукашеву в справі про замах на Стерненка, який був скоєний 1 травня 2018 року. Він був засуджений на 10 років позбавлення волі.