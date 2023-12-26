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На Дніпропетровщині зіткнулися п’ять легковиків і вантажівка

Постраждали шестеро людей, трьох госпіталізували.

На Дніпропетровщині зіткнулися п’ять легковиків і вантажівка
Фото: ДСНС

У Дніпропетровській області сталась дорожньо-транспортна пригода за участю шести автомобілів. В результаті шестеро людей були травмовані.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Транспортні засоби, з яких один вантажний, зіткнулися сьогодні вранці за межами селища Василівка Солонянської селищної територіальної громади. Унаслідок аварії отримали травми 6 людей, із них трьох госпіталізовано працівниками екстреної медичної допомоги до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники здійснили комплекс заходів, щоб запобігти виникненню пожежі. Обставини ДТП встановлюють працівники Національної поліції.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, раніше на Харківщині внаслідок ДТП загинуло 6 людей, ще 5 отримали травми.

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