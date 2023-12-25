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ПвК "Схід" збило ракету над Дніпропетровщиною

Керовану авіаційну ракету знищили у Криворізькому районі. 

ПвК "Схід" збило ракету над Дніпропетровщиною
Фото: Сили оборони півдня України

У небі над Дніпропетровською областю збили керовану авіаційну ракету.

"Керовану авіаційну ракету Х-59 в Криворізькому районі Дніпропетровської області знищено", повідомило Повітряне командування "Схід".

Фото: ПвК "Схід"

Також інформацію підтвердив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворог регулярно атакує Дніпропетровську область:

Завдяки інформації від місцевих мешканців, Протиповітряній обороні вдалося збити ракету 20 листопада. 23 грудня сили ППО знищили ракету над Дніпропетровщиною.Того ж дня на Дніпропетровщині сили ППО збили 4 “шахеди”.

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