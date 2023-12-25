ПвК "Схід" збило ракету над Дніпропетровщиною

У небі над Дніпропетровською областю збили керовану авіаційну ракету.
"Керовану авіаційну ракету Х-59 в Криворізькому районі Дніпропетровської області знищено", повідомило Повітряне командування "Схід".
Також інформацію підтвердив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Ворог регулярно атакує Дніпропетровську область:
Завдяки інформації від місцевих мешканців, Протиповітряній обороні вдалося збити ракету 20 листопада. 23 грудня сили ППО знищили ракету над Дніпропетровщиною.Того ж дня на Дніпропетровщині сили ППО збили 4 “шахеди”.