10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх

Остаточного тексту законопроєкту ще немає. Депутати обговорюють пропозиції на рівні робочих груп.

Верховна Рада планує розглянути законопроєкт щодо нових правил мобілізації та військової служби 10 січня 2024 року. Серед пропонованих змін: скасування строкової служби, зменшення призовного віку та нові підстави для звільнення – перебування у полоні, інвалідність 1-2 групи та служба під час дії воєнного стану упродовж 36 місяців.

Про це LB.ua повідомили джерела в Комітеті ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

«Остаточного тексту немає. Все ще продовжуємо обговорювати на рівні робочих груп», – розповів один з членів Комітету.

Інший член безпекового комітету додав, що «будуть розглядати у першому читанні у Верховній Раді 10 січня. «Тексту немає, але є основні тези», – сказав розповів нардеп.

Поточний варіант законопроєкту передбачає наступні норми:

Призовний вік по мобілізації – 25 років (зараз – 27 років).

Право на відстрочка від призову та право на звільнення зі служби для наступних категорій:

⁃ особи з інвалідністю 1-2 групи;

⁃ наявність троє і більше дітей;

⁃ право на звільнення чоловіка чи дружини у випадку, якщо обоє є військовослужбовцями і мають дитину;

⁃ наявність у сім’ї неповнолітньої особи з інвалідністю;

⁃ наявність повнолітньої недієздатної дитини з інвалідністю/дружини або чоловіки/батьків дружини або чоловіка 1-2 групи;

⁃ опікунство особи з інвалідністю 1-2 груп, яка визнана в судовому порядку недієздатною;

⁃ вагітності та декрету;

⁃ чинний статус народного депутата, обрання депутатом – підстава для звільнення зі служби;

⁃ наявність близьких родичів (чоловіка, дружини, сина, доньки, батька, матері, рідного брата чи сестри), які загинули або пропали безвісти під час АТО або відсічі збройної агресії проти України.

Відстрочка, але не підстава для звільнення для наступних категорій:

⁃ здобувачі послідовної вищої освіти, яким менше 30 років;

⁃ всі науковці з вченими званням;

⁃ всі викладачі, які працюють на повну ставку.

Строковики не підлягають мобілізації упродовж 6 місяців після звільнення зі служби.

Не підлягають мобілізації упродовж 2 років після звільнення усі, хто був мобілізований та звільнений (крім строковиків).

Підлягають мобілізації тільки за бажанням:

⁃ особи, звільнені з полону;

⁃ жінки;

Підстава для звільнення з військової служби:

⁃ перебування в полоні (недобровільно);

⁃ генерали за рішенням військового керівництва;

⁃ особи, які прослужили під час дії воєнного стану 36 місяців;

⁃ особи, які уклали короткостроковий контракт під час мобілізації (особи 18-24 роки, крім осіб офіцерського складу).

Право на відстрочку при постановці на військовий облік для держслужбовців, правоохоронців, прокурорів, співробітників ДВС скасовується.

Строкова служба скасовується, всі строковики звільняються і переходять в мобілізаційний ресурс відповідно до загальних правил (з 25 років).

Підготовка до захисту Вітчизни (вишкіл):

⁃ запроваджується тримісячна базова загальновійськова підготовка для всіх громадян віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах;

⁃ запроваджується базова військова служба за бажанням до 25 років для тих, хто не пройшов базову загальновійськову підготовку.

Процес мобілізації:

⁃ місцеві державні органи, адміністрації зобов’язані, а не сприяють мобілізації, як раніше;

⁃ мобілізація транспортних засобів – розширення на всіх, крім фізичних осіб.

Воєнний стан:

⁃ обмеження прав осіб, що ухиляються від мобілізації (пропозиції уточнюють);

⁃ посилення участі Національної поліції у заходах з мобілізації.

Військовий облік:

⁃ усі громадяни України 18-60 років повинні стати на облік. (Облікувати повинні всіх, в тому числі, хто має відстрочку та тих, кого можуть мобілізувати тільки за бажанням);

⁃ запровадження військово-облікового документу – сертифікату захисника (в якому буде вказано, чи є військовозобов’язаним, чи має відстрочку, бронь тощо);

⁃ військовий облік за кордоном – визначає КМУ.

Нові обов’язки громадян:

⁃ надати інформацію про місце проживання (перебування) роботодавцю;

⁃ пройти медогляд під час мобілізації;

⁃ самостійно з’явитися в ЦНАП/ТЦК СП для уточнення даних;

⁃ постійно носити з собою військово-обліковий документ (ВОД) під час дії воєнного стану (електронний аналог – сертифікат захисника).

Прийняття на державну службу та у правоохоронні органи відбувається тільки у разі, якщо особа проходила базову військову підготовку або базову військову службу.

Кабінет міністрів має переглянути кількість заброньованих та розробити нові критерії для бронювання в державних органах (від 25 до 50 відсотків).

Рекрутинг:

⁃ рекрутинг в ЦНАПі, центрах зайнятості та центрах рекрутингу (тільки добровільно);

⁃ прямий призов у військові частини через рекрутинг.

Військова служба:

⁃ мобілізований під час підготовки – рекрут (не можна задіяти, крім підготовки; визначаються можливості, фізична спроможність, фактична придатність; менше грошове забезпечення). Повністю прибирається можливість відправити громадянина непідготовленим на фронт. Якщо рекрут не проходить етап підготовки, то його можна звільнити без додаткових витрат для держави;

⁃ скасовується категорія «обмежено придатний». Залишаються тільки придатні і непридатні. Частина стане непридатними, частина – приданими. Повторне проходження ВЛК;⁃ можливість проходження військової служби за призовом під час мобілізації за бажанням особи, яка засуджена до відбування покарання з випробуванням.

Соціальний захист:

⁃ відпустка 30 днів без поділу на частини один раз на рік (дається три рази за 36 місяців мобілізації);

⁃ відпустка 90 днів (без поділу на частини) після полону для тих, хто продовжує служити;

⁃ перелік сімейних обставин для звільнення визначаються Законом (зараз у законодавстві є розбіжності).

Варіанти вручення повістки:

⁃ в ТЦК СП представниками ТЦК СП;

⁃ за місцем проживання представниками ТЦК СП, поліцейськими;

⁃ за місцем роботи представниками ТЦК СП, роботодавцем, поліцейськими;⁃ в громадських місцях представниками ТЦК СП, поліцейськими;

Запровадження обов’язку для військового командування проводити обов’язкову ротацію на лінії зіткнення – не більше 6 місяців з визначеним терміном на відновлення підрозділу.

Нагадаємо, LB.ua аналізував першу редакцію проєкту.

Радимо тексти наших військових оглядачів про мобілізацію:

Кирило Данильченко: Мобілізація — це не покарання. За мотивами пресконференції Володимира Зеленського.



Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?

Упіймай військкома-2. Світовий досвід

Упіймай військкома-3. Як має працювати система

Контекст