У Буданова підтвердили, що Путін хоче "закінчити війну", але на умовах Росії

Представник ГУР наголосив, що Росія є злочинною державою і має понести покарання.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов підтвердив, що Росія хоче якнайшвидше закінчити війну проти України, але на своїх умовах.

Про це він розповів в ефірі національного телемарафону, передає Liga.net.

Юсов наголосив, що за міжнароднм правом Росія є злочинною державою і має понести покарання.

"Звичайно, вони хотіли б якнайшвидше закінчити вторгнення. Інша річ – на яких умовах. Україна, звісно, зацікавлена в тому, щоб закінчилася ця геноцидна війна, але з відновленням нашої територіальної цілісності та покаранням злочинців", – сказав він.

Юсов також зазначив, що матеріали у західних виданнях говорять про те, що там не забувають про Україну.

"Потрібен моніторинг, аналіз та роз'яснення можливих намірів, які стоять за цими публікаціями. Ми бачимо зараз цілу низку присвячених Україні матеріалів на перших сторінках провідних видань. Це часто дискусійні матеріали, і ми повинні доносити нашу позицію", – резюмував розвідник.

Що передувало