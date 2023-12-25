Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Генштаб оцінив втрати ворога у війні проти України у 353 190 осіб
Генштаб оцінив втрати ворога у війні проти України у 353 190 осіб
Журналіст Олексій Печій втік з країни, виїхавши у відрядження на Саміт ЄС
Журналіст Олексій Печій втік з країни, виїхавши у відрядження на Саміт ЄС
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У Львові стався вибух у приватному будинку, є загиблі і поранені (оновлено)
У Львові стався вибух у приватному будинку, є загиблі і поранені (оновлено)
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
Внаслідок ДТП загинув актор столичного Молодого театру
Внаслідок ДТП загинув актор столичного Молодого театру
РНБО ввела санкції проти одного з найбагатших українців Єрмолаєва та мультимільярдера Лена Блаватніка
РНБО ввела санкції проти одного з найбагатших українців Єрмолаєва та мультимільярдера Лена Блаватніка
До уваги союзників: ціна поразки України
До уваги союзників: ціна поразки України
ГоловнаСуспільствоВійна

У Буданова підтвердили, що Путін хоче "закінчити війну", але на умовах Росії

Представник ГУР наголосив, що Росія є злочинною державою і має понести покарання.

У Буданова підтвердили, що Путін хоче "закінчити війну", але на умовах Росії
представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов підтвердив, що Росія хоче якнайшвидше закінчити війну проти України, але на своїх умовах.

Про це він розповів в ефірі національного телемарафону, передає Liga.net.

Юсов наголосив, що за міжнароднм правом Росія є злочинною державою і має понести покарання.

"Звичайно, вони хотіли б якнайшвидше закінчити вторгнення. Інша річ – на яких умовах. Україна, звісно, зацікавлена в тому, щоб закінчилася ця геноцидна війна, але з відновленням нашої територіальної цілісності та покаранням злочинців", – сказав він.

Юсов також зазначив, що матеріали у західних виданнях говорять про те, що там не забувають про Україну.

"Потрібен моніторинг, аналіз та роз'яснення можливих намірів, які стоять за цими публікаціями. Ми бачимо зараз цілу низку присвячених Україні матеріалів на перших сторінках провідних видань. Це часто дискусійні матеріали, і ми повинні доносити нашу позицію", – резюмував розвідник.

Що передувало

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies