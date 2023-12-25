Вісім разів за добу РФ била по прикордонню Чернігівської і Сумської областей

Інформації про потерпілих немає.

Протягом доби росіяни вісім разів обстрілювали прикордонні райони Чернігівської і Сумської областей. Зафіксовано 55 вибухів.

У Чернігівській області постраждала одна громада – Семенівська. Про це повідомили в оперативному командуванні "Північ".

"Карповичі – 15 приходів, ймовірно міномет 120 мм. Блешня – 2 обстріли: 13 приходів, ймовірно міномет 120 мм. Леонівка – 2 приходи, ймовірно міномет 120 мм", – йдеться у повідомленні.

У Сумській постраждали два райони.

"Конотопський район: Козаче – 2 приходи, ймовірно міномет 120 мм. Шосткинський район: Середина-Буда – 12 приходів, ймовірно міномет 82 мм. Ромашкове – 4 приходи, ймовірно РСЗВ. Сорокине – 7 приходів, ймовірно РСЗВ. На щастя, інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення, не зафіксована", – повідомили військові.