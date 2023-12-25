Вісім разів за добу РФ била по прикордонню Чернігівської і Сумської областей

Протягом доби росіяни вісім разів обстрілювали прикордонні райони Чернігівської і Сумської областей. Зафіксовано 55 вибухів.
У Чернігівській області постраждала одна громада – Семенівська. Про це повідомили в оперативному командуванні "Північ".
"Карповичі – 15 приходів, ймовірно міномет 120 мм. Блешня – 2 обстріли: 13 приходів, ймовірно міномет 120 мм. Леонівка – 2 приходи, ймовірно міномет 120 мм", – йдеться у повідомленні.
У Сумській постраждали два райони.
"Конотопський район: Козаче – 2 приходи, ймовірно міномет 120 мм. Шосткинський район: Середина-Буда – 12 приходів, ймовірно міномет 82 мм. Ромашкове – 4 приходи, ймовірно РСЗВ. Сорокине – 7 приходів, ймовірно РСЗВ. На щастя, інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення, не зафіксована", – повідомили військові.
- Чернігівська і Сумська області було частково окуповані на початку повномасштабного вторгнення. На території обох областей росіяни вчиняли численні воєнні злочини. Навесні 2022 захисники звільнили їх, але ворог продовжує обстрілювати населені пункти зі своєї території.