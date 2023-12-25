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У Святвечір росіяни масовано атакували південь України "шахедами" та ракетами

Дронова атака тривала 6,5 годин.

У Святвечір росіяни масовано атакували південь України "шахедами" та ракетами
Фото: Сили оборони Півдня

У Святвечір російські окупанти атакували південь України "шахедами" та ракетами. Дронова атака тривала 6,5 годин.

Про це повідомили у Силах оборона півдня.

"Спершу тактична авіація випустила ракети Х-59 в напрямку Кропивницького і Х-31П в напрямку Чорноморська на Одещині. Підрозділи протиповітряної оборони відпрацювали відмінно – обидві ракети знищено", – йдеться в повідомленні.

Силами протиповітряної оборони знищено 22 ударних БпЛА типу Shahed-136:

  • 17 в Одеській області
  • 3 в Херсонській області
  • 1 у Миколаївській області
  • 1 у Кіровоградській області.

"Ворожі дрони, випущені з тимчасово окупованого Криму заходили на удар з різних напрямків, намагаючись виснажити нашу протиповітряну оборону та уразити якомога більше об’єктів. В пріоритеті ворога залишається припортова інфраструктура та інші важливі для існування регіону об’єкти", – йдеться в повідомленні.

Уламками збитого БпЛА спричинено пошкодження технічних приміщень у припортовій інфраструктурі Одеси, а в Роздільнянському районі також уламками під час збиття пошкоджено недіючу адмінбудівлю та складське приміщення законсервованого об'єкта, пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.

Водночас у Бериславському районі Херсонської області не вдалось уникнути влучання. У складських приміщеннях спалахнула пожежа, яку вогнеборці вже ліквідували, повідомили у Силах оборони півдня.

Нагадаємо, що загалом уночі ЗСУ збили 28 безпілотників із 31, дві авіаційні ракети та два літаки окупантів.

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