У Львові стався вибух у приватному будинку, є загиблі і поранені (оновлено)
У Львові стався вибух у приватному будинку, є загиблі і поранені (оновлено)
“Зобов’язуюсь повернутись не пізніше 22 грудня”: Міністерство культури показало заяву журналіста-втікача Печія
“Зобов’язуюсь повернутись не пізніше 22 грудня”: Міністерство культури показало заяву журналіста-втікача Печія
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
До уваги союзників: ціна поразки України
До уваги союзників: ціна поразки України
Журналіст Олексій Печій втік з країни, виїхавши у відрядження на Саміт ЄС
Журналіст Олексій Печій втік з країни, виїхавши у відрядження на Саміт ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
Генштаб оцінив втрати ворога у війні проти України у 353 190 осіб
Генштаб оцінив втрати ворога у війні проти України у 353 190 осіб
Внаслідок ДТП загинув актор столичного Молодого театру
Внаслідок ДТП загинув актор столичного Молодого театру
РНБО ввела санкції проти одного з найбагатших українців Єрмолаєва та мультимільярдера Лена Блаватніка
РНБО ввела санкції проти одного з найбагатших українців Єрмолаєва та мультимільярдера Лена Блаватніка
ГоловнаСуспільствоЖиття

Епіфаній привітав українців із Різдвом

Україна вперше відзначає це свято 25 грудня, а не 7 січня. 

Фото: EPA/UPG

Митрополит Епіфаній привітав українців із Різдвом. 

Він побажав, аби духовний зміст святкових днів надихнув кожного і надалі непохитно працювати заради наближення перемоги. Звернення до вірян опубліковано на сторінці Православної церкви України в Facebook.

"Сердечно вітаю вас зі святом Різдва Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа! Нехай духовний зміст святкових днів надихне кожного і надалі непохитно працювати заради наближення перемоги, а рушійною силою в цьому будуть любов до ближніх та довіра до наших захисників. Бажаю Вам, вашим рідним і близьким різдвяної радості та благословенного і переможного Нового року!" – наголосив митрополит.

Цьогоріч Україна вперше святкує Різдво разом із більшістю християнських церков за новоюліанським календарем – 25 грудня, а не 7 січня.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies