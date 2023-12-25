Фото: EPA/UPG

Митрополит Епіфаній привітав українців із Різдвом.

Він побажав, аби духовний зміст святкових днів надихнув кожного і надалі непохитно працювати заради наближення перемоги. Звернення до вірян опубліковано на сторінці Православної церкви України в Facebook.

"Сердечно вітаю вас зі святом Різдва Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа! Нехай духовний зміст святкових днів надихне кожного і надалі непохитно працювати заради наближення перемоги, а рушійною силою в цьому будуть любов до ближніх та довіра до наших захисників. Бажаю Вам, вашим рідним і близьким різдвяної радості та благословенного і переможного Нового року!" – наголосив митрополит.

Цьогоріч Україна вперше святкує Різдво разом із більшістю християнських церков за новоюліанським календарем – 25 грудня, а не 7 січня.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG