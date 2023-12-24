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Троє цивільних поранені внаслідок обстрілів Нью-Йорка і Очеретиного

Окупанти застосували авіабомби. 

Троє цивільних поранені внаслідок обстрілів Нью-Йорка і Очеретиного
Фото: Офіс генпрокурора в Telegram

Троє цивільних поранені внаслідок ворожих обстрілів прифронтових Очеретиного і Нью-Йорка Донецької області. 

За даними слідства, 24 грудня російська армія обстріляла Очеретине Покровського району. Під час обстрілу приватного сектору поранення стегна й мінно-вибухову травму отримав 62-річний чоловік, який їхав на автівці, повідомили в Офісі генерального прокурора.

"Ще двоє цивільних зазнали тілесних ушкоджень внаслідок атаки ворога на смт Нью-Йорк м. Торецька. Потерпілі – чоловік 68 років та його 64-річна дружина перебували на подвір’ї, коли поруч із ними відбулось влучання засобу ураження", – йдеться у повідомленні.

Подружжя змогло дійти до сусідів, які й викликали "швидку". У постраждалих – осколкові поранення. 

За попередніми даними, проти мирних людей окупанти застосували керовані авіаційні бомби. Також вибухи пошкодили та зруйнували житлові будинки, паркани й господарські споруди. 

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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