Троє цивільних поранені внаслідок обстрілів Нью-Йорка і Очеретиного

Троє цивільних поранені внаслідок ворожих обстрілів прифронтових Очеретиного і Нью-Йорка Донецької області.

За даними слідства, 24 грудня російська армія обстріляла Очеретине Покровського району. Під час обстрілу приватного сектору поранення стегна й мінно-вибухову травму отримав 62-річний чоловік, який їхав на автівці, повідомили в Офісі генерального прокурора.

"Ще двоє цивільних зазнали тілесних ушкоджень внаслідок атаки ворога на смт Нью-Йорк м. Торецька. Потерпілі – чоловік 68 років та його 64-річна дружина перебували на подвір’ї, коли поруч із ними відбулось влучання засобу ураження", – йдеться у повідомленні.

Подружжя змогло дійти до сусідів, які й викликали "швидку". У постраждалих – осколкові поранення.

За попередніми даними, проти мирних людей окупанти застосували керовані авіаційні бомби. Також вибухи пошкодили та зруйнували житлові будинки, паркани й господарські споруди.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).