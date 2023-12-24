Європа буквально не може дозволити собі не виграти цю війну, – міністр оборони Британії

Міністр оборони Британії Грант Шаппс наголосив, що Захід не може собі дозволити програти повномасштабну війну Росії проти України й повинен забезпечити її всім необхідним. Міністр застерігає, що світ ризикує "неусвідомлено потрапити (sleepwalk) у епоху, де дозволить диктаторським автократам взяти гору.

Про це Шаппс сказав в інтерв’ю The Sunday Times, пише "Європейська правда".

"На жаль, світ має усвідомити, що не можна залишатись з (оборонними бюджетами) доби після Холодної війни. Є багато країн, навіть країн G7, які витрачають 1-2% ВВП на оборону. Ми не можемо забезпечити наше процвітання і спосіб життя, економлячи на наших базових оборонних (потребах)", – підкреслив Шаппс.

На думку Шаппса нинішні витрати на оборону є недостатніми, це стосується і Британії, яка хоче доступово збільшити витрати до 2,5% ВВП. Сам глава Міноборони під час змагання за посаду лідера Консервативної партії говорив про необхідність витрачати 3% ВВП, але вважає, що й цього може бути замало.

"І я думаю, що решті Заходу доведеться зробити те ж саме... Це реальність набагато більш небезпечного світу, в якому ми живемо. Ми повинні чітко усвідомлювати це. Надання підтримки Україні – це не благодійність", – додав Шаппс.

Шаппс підкреслює, якщо Захід дозволить Путіну перемогти у війні з Україною, він постраждає від наслідків таких дій.

"І наслідки будуть неймовірно важкими для Європи, для Британії, для світу. Причина, чому я так кажу, полягає в тому, що ми знаємо, що відбувається, коли диктатори марширують Європою", – нагадав Шаппс.

Європа буквально не може дозволити собі не виграти цю війну.

На Заході в останні тижні активніше говорять про необхідність збільшення військових витрат для задоволення потреб України на полі бою й підтримки власної обороноздатності з огляду на низку криз.