Ісландія приєднується до двох коаліцій, що надають підтримку Україні

Також країна надасть додаткове фінансування для закупівлі медичних засобів для України.

Ісландія приєднується до коаліції до ІТ-коаліції та Коаліції з розмінування, а також надасть додаткове фінансування для закупівлі медичних засобів для України.

Про це інформує Міноборони України.

«Вдячний уряду та народу Ісландії за потужну підтримку. Завдяки нашим партнерам ми зможемо посилити сфери інформаційних технологій, зв'язку та кібербезпеки, а також мати необхідне навчання та обладнання для розмінування», — сказав міністр оборони України, Рустем Умєров.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ісландія надавала гуманітарну, економічну та безпекову підтримку Україні здебільшого через міжнародні організації — ООН, Світовий банк, НАТО та інші багатонаціональні форуми.

«Ми сподіваємося, що наша підтримка призведе до зміцнення оборонного потенціалу України. Приєднуючись до коаліцій та надаючи додаткове фінансування у рамках Комплексного пакету допомоги НАТО, ми продовжуємо нашу нелетальну підтримку України у боротьбі проти несправедливого та незаконного вторгнення росії», — заявив Міністр закордонних справ Ісландії Б'ярні Бенедіктссон.

Наразі до складу IT-коаліції входять вісім країн: Естонія, Люксембург, Бельгія, Данія, Ісландія, Латвія, Литва, Японія. Велика Британія та Італія також оголосили про свій намір приєднатися.

У червні на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн” учасники підтримали ідею створення ІТ-коаліції.