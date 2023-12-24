У Львові стався вибух у приватному будинку, є загиблі і поранені (оновлено)
У Львові стався вибух у приватному будинку, є загиблі і поранені (оновлено)
“Зобов’язуюсь повернутись не пізніше 22 грудня”: Міністерство культури показало заяву журналіста-втікача Печія
“Зобов’язуюсь повернутись не пізніше 22 грудня”: Міністерство культури показало заяву журналіста-втікача Печія
Внаслідок ДТП загинув актор столичного Молодого театру
Внаслідок ДТП загинув актор столичного Молодого театру
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Журналіст Олексій Печій втік з країни, виїхавши у відрядження на Саміт ЄС
Журналіст Олексій Печій втік з країни, виїхавши у відрядження на Саміт ЄС
Один із найбільших німецьких шахраїв розбудовує ПВК "Вагнер", – WSJ
Один із найбільших німецьких шахраїв розбудовує ПВК "Вагнер", – WSJ
Потреба Сил оборони в техніці величезна. Її може забезпечити лише власна промисловість
Потреба Сил оборони в техніці величезна. Її може забезпечити лише власна промисловість
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
До уваги союзників: ціна поразки України
До уваги союзників: ціна поразки України
ГоловнаСвіт

Ісландія приєднується до двох коаліцій, що надають підтримку Україні

Також країна надасть додаткове фінансування для закупівлі медичних засобів для України.

Ісландія приєднується до двох коаліцій, що надають підтримку Україні
Фото: Міноборони

Ісландія приєднується до коаліції до ІТ-коаліції та Коаліції з розмінування, а також надасть додаткове фінансування для закупівлі медичних засобів для України.

Про це інформує Міноборони України.

«Вдячний уряду та народу Ісландії за потужну підтримку. Завдяки нашим партнерам ми зможемо посилити сфери інформаційних технологій, зв'язку та кібербезпеки, а також мати необхідне навчання та обладнання для розмінування», — сказав міністр оборони України, Рустем Умєров. 

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ісландія надавала гуманітарну, економічну та безпекову підтримку Україні здебільшого через міжнародні організації — ООН, Світовий банк, НАТО та інші багатонаціональні форуми.

«Ми сподіваємося, що наша підтримка призведе до зміцнення оборонного потенціалу України. Приєднуючись до коаліцій та надаючи додаткове фінансування у рамках Комплексного пакету допомоги НАТО, ми продовжуємо нашу нелетальну підтримку України у боротьбі проти несправедливого та незаконного вторгнення росії», — заявив Міністр закордонних справ Ісландії Б'ярні Бенедіктссон.

Наразі до складу IT-коаліції входять вісім країн: Естонія, Люксембург, Бельгія, Данія, Ісландія, Латвія, Литва, Японія. Велика Британія та Італія також оголосили про свій намір приєднатися.

У червні на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн” учасники підтримали ідею створення ІТ-коаліції.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies