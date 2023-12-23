Міноборони розглядає можливість запрошувати у ТЦК через електронні сповіщення, – Умєров

Міністерство оборони розглядає можливість сповіщати чоловіків про необхідність з’явитись у ТЦК через електронне сповіщення.
Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров, передає Суспільне.
"Ми проаналізували різні бази даних. Вирішимо, як ці дані облікувати. Тому що – це військовозобов’язаний, чи військовослужбовець, чи вже ветеран? Після обліку – чи ця категорія чоловіків буде взагалі запропонована на військову службу чи ні. Тобто це достатньо величезний механізм, який треба обговорювати покроково", – сказав Умєров.
За словами міністра, подібні запрошення отримають чоловіки, громадяни України, і за кордоном. Якщо ухвалять рішення по категоріях, то запрошення надішлють усім.
Він додав, що міністерство оборони працює над технічними рішеннями, щоб цей процес був цивілізованим.
- Нещодавно Умєров також заявив, хто з посадовців має право особисто підписувати повістки.
- Вручення повістки не означає відправку на фронт, заявив нещодавно начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. За його словами, 18-річних не можуть забрати до війська в межах мобілізації, але для чоловіків віком від 18 до 27 років діє строкова служба в армії.
- Також Міноборони завершило верифікацію реєстру військовозобов’язаних “Оберіг” з іншими держреєстрами
- У відомстві кажуть, що завдяки цьому якість наповнення даних покращилась з 27% до 88%. Зокрема, видалили дублі та неактуальні дані. Далі у планах – створення документа, що підтверджує статус військовозобов’язаного.