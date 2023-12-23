Міноборони розглядає можливість запрошувати у ТЦК через електронні сповіщення, – Умєров

Міністерство оборони розглядає можливість сповіщати чоловіків про необхідність з’явитись у ТЦК через електронне сповіщення.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров, передає Суспільне.

"Ми проаналізували різні бази даних. Вирішимо, як ці дані облікувати. Тому що – це військовозобов’язаний, чи військовослужбовець, чи вже ветеран? Після обліку – чи ця категорія чоловіків буде взагалі запропонована на військову службу чи ні. Тобто це достатньо величезний механізм, який треба обговорювати покроково", – сказав Умєров.

За словами міністра, подібні запрошення отримають чоловіки, громадяни України, і за кордоном. Якщо ухвалять рішення по категоріях, то запрошення надішлють усім.

Він додав, що міністерство оборони працює над технічними рішеннями, щоб цей процес був цивілізованим.