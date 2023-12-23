Журналіст Олексій Печій втік з країни, виїхавши у відрядження на Саміт ЄС
Журналіст Олексій Печій втік з країни, виїхавши у відрядження на Саміт ЄС
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Військовий облік жінок та скасування строкової служби: у Раді показали правки до мобілізаційного закону
Військовий облік жінок та скасування строкової служби: у Раді показали правки до мобілізаційного закону
Потреба Сил оборони в техніці величезна. Її може забезпечити лише власна промисловість
Потреба Сил оборони в техніці величезна. Її може забезпечити лише власна промисловість
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
Росія зірвала український контракт на постачання винищувачів із однієї з країн, - директор "Української бронетехніки"
Росія зірвала український контракт на постачання винищувачів із однієї з країн, - директор "Української бронетехніки"
У тунелі київського метро експерти виявили наскрізні тріщини, які збільшуються
У тунелі київського метро експерти виявили наскрізні тріщини, які збільшуються
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У Празькому університеті зловмисник відкрив вогонь, відомо про 15 загиблих (оновлення)
У Празькому університеті зловмисник відкрив вогонь, відомо про 15 загиблих (оновлення)
ГоловнаСуспільствоЖиття

Міноборони розглядає можливість запрошувати у ТЦК через електронні сповіщення, – Умєров

Зараз міністерство оборони працює над технічними рішеннями.

Міноборони розглядає можливість запрошувати у ТЦК через електронні сповіщення, – Умєров
Фото: EPA/UPG

Міністерство оборони розглядає можливість сповіщати чоловіків про необхідність з’явитись у ТЦК через електронне сповіщення.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров, передає Суспільне.

"Ми проаналізували різні бази даних. Вирішимо, як ці дані облікувати. Тому що – це військовозобов’язаний, чи військовослужбовець, чи вже ветеран? Після обліку – чи ця категорія чоловіків буде взагалі запропонована на військову службу чи ні. Тобто це достатньо величезний механізм, який треба обговорювати покроково", – сказав Умєров. 

За словами міністра, подібні запрошення отримають чоловіки, громадяни України, і за кордоном. Якщо ухвалять рішення по категоріях, то запрошення надішлють усім.

Він додав, що міністерство оборони працює над технічними рішеннями, щоб цей процес був цивілізованим.

  • Нещодавно Умєров також заявив, хто з посадовців має право особисто підписувати повістки.
  • Вручення повістки не означає відправку на фронт, заявив нещодавно начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. За його словами, 18-річних не можуть забрати до війська в межах мобілізації, але для чоловіків віком від 18 до 27 років діє строкова служба в армії. 
  • Також Міноборони завершило верифікацію реєстру військовозобов’язаних “Оберіг” з іншими держреєстрами
  • У відомстві кажуть, що завдяки цьому якість наповнення даних покращилась з 27% до 88%. Зокрема, видалили дублі та неактуальні дані. Далі у планах – створення документа, що підтверджує статус військовозобов’язаного.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies