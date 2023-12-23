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Окупанти 8 разів обстріляли Чернігівську та Сумську області, – ОК "Північ"

Обстріли велися з 120-мм мінометів.

Окупанти 8 разів обстріляли Чернігівську та Сумську області, – ОК "Північ"
Фото: dpsu.gov.ua

Впродовж минулої доби російські окупанти обстрілювали прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Нараховано 8 обстрілів (68 вибухів) із різних видів озброєння, – пише Оперативне командування "Північ".

У Семенівській громаді Чернігівської області було обстріляно населені пункти Карповичі (4 приходи, імовірно міномет 120 мм), Леонівка (3 приходи, імовірно міномет 120 мм), Костобобрів (5 приходів, імовірно НАР із вертольота) і Блешня (30 приходів, імовірно з БМП).

У Шосткинському районі Сумської області з мінометів калібру 120 мм було обстріляно Бачівськ (10 приходів), Вінторівку (6 приходів) та Об'єднане (6 приходів). Крім того, було зафіксовано 4 приходи, ймовірно з міномета калібру 82 мм, у населеному пункті Харківка.

"Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано", – зазначається в повідомленні.

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