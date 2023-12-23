Росія намагається пришвидшити інтеграцію окупованих територій

РФ намагається максимально інтегрувати тимчасово окуповані території півдня та сходу України у єдину систему політичного та правового поля РФ. Про це інформує Центр національного спротиву.
"Росіяни мають на меті завершити формування територіальних та федеральних органів так званої виконавчої влади. Відтак, російсько-окупаційні адміністрації продовжуватимуть виконувати вказівки з кремля, зокрема щодо надання громадянства рф", – пишуть в ЦНС.
Однак для окупантів виникли проблеми з набором кваліфікованого кадрового складу, через відсутність необхідної кількості колаборантів.
- Росіяни розпочали підготовку щодо формування так званих “органів судової гілки влади” на окупованих територіях сходу та півдня України.
- Центр нацспротиву повідомив, що окупанти ризикують провалити підготовку до так званих "президентських виборів" в Росії. На ТОТ сходу та півдня України зростає соціально-економічне напруження.