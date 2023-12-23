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Росія намагається пришвидшити інтеграцію окупованих територій

Ворог ставив собі за мету до кінця року максимально інтегрувати ТОТ півдня та сходу України у єдину систему політичного та правового поля РФ.

Росія намагається пришвидшити інтеграцію окупованих територій
Фото: Центр національного спротиву

РФ намагається максимально інтегрувати тимчасово окуповані території півдня та сходу України у єдину систему політичного та правового поля РФ. Про це інформує Центр національного спротиву.

"Росіяни мають на меті завершити формування територіальних та  федеральних органів так званої виконавчої влади.  Відтак, російсько-окупаційні адміністрації продовжуватимуть виконувати вказівки з кремля, зокрема щодо надання громадянства рф", – пишуть в ЦНС. 

Однак для окупантів виникли проблеми з набором кваліфікованого кадрового складу, через відсутність необхідної кількості колаборантів.

  • Росіяни розпочали підготовку щодо формування так званих “органів судової гілки влади” на окупованих територіях сходу та півдня України.
  • Центр нацспротиву повідомив, що окупанти ризикують провалити підготовку до так званих "президентських виборів" в Росії. На ТОТ сходу та півдня України зростає соціально-економічне напруження.
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