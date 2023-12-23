Росія намагається пришвидшити інтеграцію окупованих територій

Ворог ставив собі за мету до кінця року максимально інтегрувати ТОТ півдня та сходу України у єдину систему політичного та правового поля РФ.

РФ намагається максимально інтегрувати тимчасово окуповані території півдня та сходу України у єдину систему політичного та правового поля РФ. Про це інформує Центр національного спротиву.

"Росіяни мають на меті завершити формування територіальних та федеральних органів так званої виконавчої влади. Відтак, російсько-окупаційні адміністрації продовжуватимуть виконувати вказівки з кремля, зокрема щодо надання громадянства рф", – пишуть в ЦНС.

Однак для окупантів виникли проблеми з набором кваліфікованого кадрового складу, через відсутність необхідної кількості колаборантів.