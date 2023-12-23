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Чиновник КМВА допомагав депутатам ухилятися від несення військової служби, — ДБР

Керівник апарату КМВА незаконно "відправляв" депутатів у відрядження з військової частини адміністрації Києва.

Чиновник КМВА допомагав депутатам ухилятися від несення військової служби, — ДБР
Фото: ДБР

Високопоставлений чиновник КМВА допомагав депутатам міськради ухилятися від несення військової служби. Він незаконно "направляв" депутатів з військової частини нібито у відрядження до військової адміністрації Києва.

Про це йдеться у повідомленні ДБР.

Працівники ДБР викрили керівника апарату Київської міської військової адміністрації на сприянні столичним депутатам в ухиленні від несення військової служби. Посадовець сприяв оформленню липового "відрядження" трьом міським депутатам та одному з їхніх помічників. 

Крім того, незаконному перебуванню у КМВА сприяв і командир однієї з військових частин тероборони. Саме там депутати мали проходити службу за мобілізацією. 

"Фігуранти впродовж майже року не з’являлись на військову службу, проте отримували грошове забезпечення із частини", – ідеться у повідомленні.

У серпні 2023 року усім чотирьом було повідомлено про підозру в ухиленні від несення обов’язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 КК України).

Наразі, про підозру за цими ж статтями повідомлено високопосадовцю КМВА, який сприяв оформленню липового відрядження. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

  • Вчора, 22 грудня, СБУ за сприяння міністра оборони України виявили спробу розкрадання 1,5 млрд гривень на закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ. В Києві затримали керівника одного з Головних управлінь Міноборони, якого підозрюють у причетності до оборудки.
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