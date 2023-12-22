​Естонія не буде допомагати з мобілізацією українських чоловіків на своїй території

"В України немає законних підстав запитувати нас про видачу зазначених громадян, як і в нас немає підстав їх видавати".

Керівник департаменту прикордонної та міграційної політики Міністерства внутрішніх справ Естонії Янек Мягі заявив, що Київ не звертався до Таллінна з проханням допомогти в мобілізації українських чоловіків, які перебувають на території країни.

Про це Мягі сказав у коментарі Postimees, пише "Європейська правда".

За його словами, Таллінн обговорював із послом України питання повернення українських чоловіків з Естонії на батьківщину.

"В України немає законних підстав запитувати нас про видачу зазначених громадян, як і в нас немає підстав їх видавати", – сказав він у відповідь на запитання про те, як змінилася ситуація зі ставленням до потенційних резервістів, яких прийняла Естонія.

Що передувало

Міністр оборони Рустем Умєров в інтерв'ю західним ЗМІ заявив, що Україна має намір з наступного року закликати із запасу на військову службу чоловіків-українців, які перебувають за кордоном. Пізніше в Міноборони пояснили, що йдеться про рекрутинг і необхідність донести до українців за кордоном, як важливо їм приєднатися до війська. Ніяких обговорень механізмів призову до лав ЗСУ з-за кордону на порядку денному немає.

На нещодавній пресконференції президент Зеленський також заявив, що військові просили його про просили його про мобілізацію ще 450-500 000 людей. Президент сказав, що крім мобілізації, треба законодавчо врегулювати й демобілізацію.

Рашіне Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що мобілізацію треба повертати на минулий рівень. Він додав, що зараз це проблема хлопців, котрі воюють на передньому краї, яких має хтось замінювати. На запитання про те, як вплинуло звільнення обласних воєнкомів на ефективність мобілізації, Залужний зазначив, що "це були професіонали, вони знали, як це робити, а їх немає".

Про пропоновані зміни читайте в матеріалі "Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді".