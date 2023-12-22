У Росії батьки здають дітей у спеціальні табори для "лікування" гомосексуальності, - WP

У Росії батьки платять гроші за викрадення власних дітей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією та утримування їх в закритих центрах для "лікування".

Про це пише The Washington Post.

Видання поспілкувалося з людьми, які перебували в цих установах, та російського адвоката, який займався справами.

За їхніми словами, умови за високими бетонними стінами нагадують маленькі "в'язниці", призначені для алкоголіків, наркоманів або людей, "чиї сім'ї бачать у них проблему".

Багатьох із них обдурили або викрали, а потім утримували там місяцями. Вони розповідали, що їх били, принижували або змушували зачитувати зізнання в тому, що вони деструктивні та егоїстичні через свою "залежність" від гендерної ідентичності. При цьому до них застосовували методи, призначені для боротьби з наркотичною та алкогольною залежністю.

Видання поговорило з 23-річною трансгендерною небінарною людиною, яка пройшла дев'ять місяців "конверсійного лікування" в реабілітаційному центрі в Алтайському краї Сибіру. До центру дівчину заманила її мати.

Дівчина розповіла, що її били, кидали в річку в якості покарання і змушували виконувати фізичні вправи. Їй давали нейролептичні препарати, призначені для людей, які страждають на психічні захворювання.

Ті, хто проходив лікування, повинні були купатися в річці щодня перед ранковою молитвою, навіть взимку при мінусовій температурі. Їй давали "чоловічу" роботу, наприклад рубати дрова, "щоб допомогти собі стати чоловіком". Одного разу її змусили каструвати свиню.

"Мені дали хірургічний ніж і інструкції, як це зробити…. Але я не змогла закінчити. У мене стався сильний напад паніки, і з того часу я все більше і більше схилялася до суїциду", - розповідає дівчина.

Їй вдалося втекти, однак її спіймали та вибили кілька зубів. Вона намагалася втекти ще двічі, і її знову били. Тільки після того, як дівчина змогла додзвонитися до поліції, її звільнили.

Адвокат, який раніше працював у правозахисній групі, що спеціалізувалась на справах ЛГБТ, розповів, що багато людей вийшли з цих установ "якимось психічно зломленими", вважаючи, що з ними щось не так.

The Washington Post також припускає, що Володимир Путін вдається до риторики проти ЛГБТ спільноти, намагаючись заручитися підтримкою консервативних країн Африки та Близького Сходу для війни проти України.

Що відбувається з рухом ЛГБТ в Росії

У грудні 2022 року Путін підписав закон про заборону "ЛГБТ-пропаганди" в інтернеті, ЗМІ, літературі, кіно та рекламі. За порушення закону передбачені штрафи. Іноземцям та особам без громадянства може загрожувати видворення з РФ.

30 листопада цього року Верховний суд РФ оголосив «екстремістською організацією» рух, якого юридично не існує, – «міжнародний громадський рух ЛГБТ» і заборонив його діяльність на території РФ.