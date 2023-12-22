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Українські хакери розповіли деталі атаки на “РосТрансНадзор”

Хакери вивели з ладу системи зберігання даних, робочі станції, засоби резервного копіювання та інформаційні системи.

Українські хакери розповіли деталі атаки на “РосТрансНадзор”
Ілюстративне фото
Фото: Pixabay

Російські громадяни самі віддавали свої паролі хакерам. Про це повідомляє анонімний телеграм-канал «OffenZiva»

Кіберспеціалісти виклали в мережу скріншоти листування з росіянами та знімки екранів, які свідчать про те, що українці проникли в мережу «РосТрансНадзору» (Федеральна служба з нагляду у сфері транспорту). 

Хакери вивели з ладу системи зберігання даних, робочі станції, засоби резервного копіювання та інформаційні системи. Отримано доступ до величезного масиву внутрішніх даних організації. Серед них - перелік працівників, списки мобілізованих із різних філіалів, розрахунок зарплати.

Українські хакери і кібервійна з РФ

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