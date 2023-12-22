Українські хакери розповіли деталі атаки на “РосТрансНадзор”

Російські громадяни самі віддавали свої паролі хакерам. Про це повідомляє анонімний телеграм-канал «OffenZiva».
Кіберспеціалісти виклали в мережу скріншоти листування з росіянами та знімки екранів, які свідчать про те, що українці проникли в мережу «РосТрансНадзору» (Федеральна служба з нагляду у сфері транспорту).
Хакери вивели з ладу системи зберігання даних, робочі станції, засоби резервного копіювання та інформаційні системи. Отримано доступ до величезного масиву внутрішніх даних організації. Серед них - перелік працівників, списки мобілізованих із різних філіалів, розрахунок зарплати.
Українські хакери і кібервійна з РФ
- Українські хакери отримали доступ до системи моніторингу ЗМІ “Катюша”, яку використовують у російському міноборони. Група “Кібер Спротив” зламала Департамент інформації та масових комунікацій Міністерства оборони Росії й передала розвідувальній спільноті InformNapalm унікальну внутрішню документацію.
- "Кіберспротив" зламав пошту російського підполковника, який займається обслуговуванням літаків А-50У. Більшість інформації з пошти росіянина передали на вивчення відповідним фахівцям.
- Помста за Київстар почалася: українські хакери, що можуть мати відношення до СБУ, знищили IT-інфраструктуру “Росводоканалу”.
- Хакери за допомогою СБУ зламали сайт міністерства праці РФ і отримали особисті дані військових, – джерела. Після отримання потрібних даних з серверів міністерства видалили понад 100 терабайт інформації.
- ІТ-армія зупинила роботу російського хмарного сервісу Бітрікс24. Ним користуються найбільші компанії-спонсори війни в Росії, наприклад, "Роснафта".
- У кінці жовтня українська ІТ-армія паралізувала комунікації росіян на окупованих українських територіях. Кіберфахівці зупинили роботу найбільших телеком-операторів та інтернет-провайдерів на ТОТ.