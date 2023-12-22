Тесть заступника голови Львівської ОВА скуповує землю під Львовом, попри відсутність достатніх доходів, – розслідування

Тесть Івана Собка зосередив у своїх руках уже десять ділянок у Брюховичах загальною площею 0,66 га і сукупною ринковою вартістю мінімум 11 млн грн.

Один з найближчих родичів заступника голови Львівської ОВА Івана Собка – його тесть Ігор Кадикало – скуповує земельні ділянки у престижному передмісті Львова. Попри те, що заявлена вартість цих ділянок суттєво нижча ринкової, Кадикало витратив уже більше двох мільйонів гривень – надто значна сума для 65-річного українського пенсіонера, який ніколи не займався жодним бізнесом, йдеться у розслідуванні NGL.media.

Зазначається, що тесть Івана Собка зосередив у своїх руках уже десять ділянок у Брюховичах загальною площею 0,66 га і сукупною ринковою вартістю мінімум 11 млн грн.

Розслідувачі з'ясували, що після виходу на пенсію 65-річний Ігор Кадикало не покинув роботи. Він мешкає у містечку Судова Вишня біля українсько-польського кордону і щодня їздить у сусідні Мостиська, де уже десять років працює майстром виробничого кооперативу «Мрія», що займається видобутком піску і гравію та виробництвом будматеріалів.

Судячи з усього, заробляє Ігор Кадикало небагато. За словами співзасновника кооперативу Зіновія Макарухи, зарплати працівників залежать від заробітку підприємства.

«У нас ставки немає. Колись більша зарплата, колись менша», – каже Макаруха.

Згідно із фінансовими звітами, станом на кінець 2022 року «Мрія» заборгувала працівникам зарплату на 150 тис. грн, а попередні два роки закінчила зі збитками.

Проте у травні 2019 року в Ігора Кадикала звідкілясь з’явилися серйозні гроші, які він почав інвестувати у землю в Брюховичах, престижному передмісті Львова, де живе його донька зі своїм чоловіком Іваном Собком. У жовтні того ж року Іван Собко отримав посаду заступника голови Львівської обласної державної адміністрації (ЛОДА).

Згідно з розслідування, за наступні чотири роки Ігор Кадикало скупив десять ділянок у Брюховичах, офіційно витративши на це 2,04 млн грн.

Фото: NGL.media

Усі земельні ділянки, що в результаті опинилися у власності Ігора Кадикала, у 2018-2019 роках були безкоштовно виділені Брюховицькою селищною радою мешканцям Львова та Брюхович. При цьому перші дві ділянки з цього списку Кадикало скупив уже через три місяці після відповідного рішення селищної ради.

Один з тих, хто безкоштовно отримав ділянку на вулиці Незалежності України у Брюховичах – 44-річний львів’янин Олег Войтович. Але сьогодні, лише через чотири роки, вже не пам’ятає, кому і за скільки її продав. Каже, що документи забув забрати у нотаріуса, а про те, що є вільна земля у селищі під Львовом, дізнався від знайомого. Після короткої розмови з NGL.media Войтович заявив, що забороняє публікувати його коментар.

Ще сім ділянок Ігор Кадикало придбав у 2021 році, і ще одну – у листопаді 2022 року. Одну з цих ділянок селищна рада раніше виділила 38-річному місцевому мешканцю Віталію Франовському. Він, як і Войтович, не пам’ятає, ні кому продав, ні за скільки. Пообіцяв подивитись документи, але наступного дня вже не брав слухавку. Проте, як з’ясувалось, Франовський продавав свою ділянку не Кадикалові. У жовтні 2019 року її власником став Богдан Мазурок. Знайти його контактів розслідувачам не вдалось, але саме він уклав угоду з Ігорем Кадикалом у березні 2021 року.

Загалом Ігор Кадикало придбав у різних власників сім ділянок на вул. Незалежності в селищі Брюховичі лише по 48 тис. грн кожна (8000 грн/сотка). Для п’яти різних власників цих ділянок – незвично консолідована позиція.

Вказана вартість землі підтверджена договорами купівлі-продажу, які є в розпорядженні NGL.media. І саме такою була оціночна (тобто мінімально можлива) вартість цієї землі. Реальна ж вартість може бути (і є) значно вищою. Наприклад, сусідні ділянки продають по 266 тис. грн/сотка. Заниження реальної вартості землі в угодах купівлі-продажу часто використовують задля мінімізації податків, кажуть експерти.

За оцінкою NGL.media сукупна вартість десяти ділянок, що належать Ігору Кадикалу, становить не менше 11 млн грн (більше 300 тис. доларів США). Згідно з документами, витратив він на їхню скупку 2,04 млн грн (приблизно 75 тис. доларів США).

Насправді ні Собко, ні його дружина наразі не подали декларацій про доходи за останні два роки, як свідчить офіційний реєстр, що став доступний і з 10 грудня. Свіжі декларації за 2021-2022 роки слід подати до 31 січня 2024 року. Але Іван Собко уже заявив, що не вказуватиме у цих деклараціях витрат свого тестя на ділянки і будинок.

Фото: NGL.media

В кінці 2019 році у Кримінальному кодексі з’явилася окрема стаття про незаконне збагачення чиновників. Як пояснив Євген Воробйов, юрист «Платформи прав людини», під незаконним збагаченням маються на увазі випадки, коли набуте майно перевищує легальні доходи на 6500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – зараз це близько 8,7 млн грн.

«Причому підозра в незаконному збагаченні може бути навіть в тому випадку, якщо купував не сам посадовець, а й хтось інший за його дорученням, – каже Воробйов. – Таким чином, якщо ймовірно необгрунтовані активи тесть купив після 28 листопада 2019 року, то вважаю, що можна звернутись в НАЗК, щоб та провела перевірку, чи є ознаки незаконного збагачення чи необґрунтованості активів».

У випадку доведення у суді фактів незаконного збагачення, підсудному загрожує не лише конфіскація необгрунтовано набутих активів, але й позбавлення волі на строк від п’яти років.