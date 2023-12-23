В УГКЦ відреагували на дозвіл Ватикану благословляти одностатеві пари

Українська Греко-Католицька церква відреагувала на затверджену Папою Римським Франциском декларацію Fiducia Supplicans, яка дозволяє благословляти одностатеві пари.

"Вищезгадана Декларація трактує пасторальний сенс благословень у Латинській Церкві, а не у Східних Католицьких Церквах. Декларація стосується суто Латинської Церкви і не має правової сили для вірних Української Греко-Католицької Церкви", – написав глава УГКЦ блаженніший Святослав (Шевчук).

Він додав, що значення поняття "благословення" в УГКЦ та Латинській Церкві є відмінними.

"Благословення з боку священнослужителя завжди має євангелізаційний і катехитичний вимір, тому в жодному разі не може суперечити вченню Католицької Церкви про сім’ю як вірний, нерозривний і плідний союз любові між чоловіком та жінкою", – зазначив Святослав.

За його словами, УГКЦ має свою літургійну, богословську, канонічну та духовну спадщину, якої всі вірні зобов’язані дотримуватися та яку повинні плекати. Тому закликав "уникати двозначних жестів, висловлювань і понять, які б викривлювали чи спотворювали Боже слово та вчення Церкви".

Що таке декларація Fiducia Supplicans

Папа Римський Франциск 18 грудня схвалив документ, виданий Ватиканом, яким дозволив римо-католицьким священникам благословляти одностатеві пари.

У Ватикані підкреслили, що це має бути знаком того, що "Бог вітає всіх", однак у документі сказано, що священики повинні приймати рішення в кожному конкретному випадку.

Відповідно до декларації, люди, які отримують благословення, "не повинні мати попередньої моральної досконалості". Нові вказівки дозволять священикам благословляти стосунки, які все ще вважаються грішними.

Глава римо-католицької церкви зазначив, що благословення одностатевих пар не має бути частиною регулярних церковних ритуалів або бути повʼязаним із цивільними союзами чи весіллями. Католицька церква і далі розглядає шлюб як союз між чоловіком і жінкою.

Раніше Папа Римський дозволив трансгендерним людям приймати хрещення та бути свідками на вінчанні.