Біля Авдіївки штурмові дії не припиняються ні вдень, ні вночі, – МВА

Ситуація біля Авдіївки залишається складною. Місто обстрілюються цілодобово, а штурмові дії на напрямку не припиняються. А всі свої невдачі на полі бою окупанти компенсовують масованими обстрілами міста, де досі перебувають цивільні.

Про це розповів голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша в ефірі телемарафону.

"Ситуація дуже непроста на нашому напрямку. Ворог тисне, штурмові дії не припиняються ні вдень, ні вночі. Намагаються росіяни виконати поставлені задачі й взяти місто. Дуже багато останнім часом кидають техніки та особового складу. Фіксуємо тисячі мертвих, вибачте, "макак" навколо Авдіївки. Хлопці розповідають й по камерах видно, коли дрони літають", – зазначає Барабаш.

Усі свої невдачі на полі бою, російські окупанти компенсовують кількістю обстрілів по позиціях наших воїнів, а також території громади.

"Лише за минулу добу по громаді ворог завдав 46 масованих ударів... Іноді заїжджаючи в місто й перебуваючи там декілька годин - заїжджаєш й картинка одна, а виїжджаєш - вже інша. Місто змінюється не по днях, а годинах", – зазначає очільник МВА.

Евакуація з Авдіївки продовжується, однак останнім часом її часто скасовують через обстріли. Оскільки для евакуації з міста є лише одна дорога, по якій окупанти часто завдають ударів.

Станом на сьогодні, 24 грудня, в Авдіївці залишаються 1206 людей, що є доволі багато. Проте, за період загострення на напрямку населений пункт покинули майже 350 людей.

За словами Барабаша, у місто немає ні світла, ні тепла. Крайній раз світло було ще у квітні 2022 року. Енергетики намагались відновити його, однак потрапляли під обстріли ворога.