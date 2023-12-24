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Біля Авдіївки штурмові дії не припиняються ні вдень, ні вночі, – МВА

Ворог продовжує тиск на позиції українських військових.

Біля Авдіївки штурмові дії не припиняються ні вдень, ні вночі, – МВА
Фото: Генштаб ЗСУ

Ситуація біля Авдіївки залишається складною. Місто обстрілюються цілодобово, а штурмові дії на напрямку не припиняються.  А всі свої невдачі на полі бою окупанти компенсовують масованими обстрілами міста, де досі перебувають цивільні.

Про це розповів голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша в ефірі телемарафону.

"Ситуація дуже непроста на нашому напрямку. Ворог тисне, штурмові дії не припиняються ні вдень, ні вночі. Намагаються росіяни виконати поставлені задачі й взяти місто. Дуже багато останнім часом кидають техніки та особового складу. Фіксуємо тисячі мертвих, вибачте, "макак" навколо Авдіївки. Хлопці розповідають й по камерах видно, коли дрони літають", – зазначає Барабаш.

Усі свої невдачі на полі бою, російські окупанти компенсовують кількістю обстрілів по позиціях наших воїнів, а також території громади. 

"Лише за минулу добу по громаді ворог завдав 46 масованих ударів... Іноді заїжджаючи в місто й перебуваючи там декілька годин - заїжджаєш й картинка одна, а виїжджаєш - вже інша. Місто змінюється не по днях, а годинах", – зазначає очільник МВА.

Евакуація з Авдіївки продовжується, однак останнім часом її часто скасовують через обстріли. Оскільки для евакуації з міста є лише одна дорога, по якій окупанти часто завдають ударів. 

Станом на сьогодні, 24 грудня, в Авдіївці залишаються 1206 людей, що є доволі багато. Проте, за період загострення на напрямку населений пункт покинули майже 350 людей.

За словами Барабаша, у місто немає ні світла, ні тепла. Крайній раз світло було ще у квітні 2022 року. Енергетики намагались відновити його, однак потрапляли під обстріли ворога.

  • The New York Times назвав Авдіївку українським опорним пунктом в Донецькій області. Взяття Авдіївки було б стратегічним успіхом для Росії, адже місто є стрижнем української оборони в регіоні — і завдало б удару по моральному духу українців. 
  • Голова Авдіївської МВА назвав Коксохімічний завод у місті  "сакральним" місцем для окупантів, як "Азовсталь" у Маріуполі.
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