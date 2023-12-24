Армія РФ обстріляла людей під час роздачі хліба на Чернігівщині

Вчора російська армія завдала удару з безпілотника по мирному населенню Чернігівської області під час роздачі хліба.

Про це повідомили у Національній поліції.

"Вчора російська армія атакувала з дрона цивільних мешканців, яким привезли хліб в одне з прикордонних сіл Новгород-Сіверського району. Мирним людям роздавали хліб в центрі села і в цей час окупанти здійснили цинічну атаку з дрона", – пишуть правоохоронці.

Внаслідок атаки люди не постраждали. Осколками посіло легковий автомобіль з хлібом.

Наслідки ворожих атак задокументували поліцейські Новгород-Сіверського райвідділу поліції. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

Поліція закликає людей евакуюватися до безпечніших громад вглиб області.