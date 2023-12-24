Армія РФ поставила на "паузу" бомбардування керованими авіабомбами після збиття трьох Су-34, – Гуменюк

РФ більше не використовує тактичну авіацію, як раніше і взагалі перестала використовувати КАБи.

Після збиття українськими повітряними силами трьох російських бомбардувальників Су-34, армія РФ призупинила бомбардування керованими авіабомбами територій України. Ворог вивчає, яким чином було завдано таких втрат і шукають способи протидії.

Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"На даному етапі не спостерігаємо активності тактичної авіації (ворога, ред.) такої, якою вона була раніше і використання керованих авіабомб. Після того інциденту (збиття трьох ворожих Су-34), не зафіксовано. Ворог намагається вивчити яким саме чином було заподіяно йому таких втрат і вишукує способи протидії", – зазначила Гуменюк.