Генштаб оцінив втрати ворога у війні проти України у 353 190 осіб

особового складу ‒ близько 353190 (+800) осіб,танків ‒ 5858 (+4) од,бойових броньованих машин ‒ 10888 (+17) од,артилерійських систем – 8314 (+28) од,РСЗВ – 932 (+0) од,засоби ППО ‒ 611 (+0) од,літаків – 327 (+0) од,гелікоптерів – 324 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6404 (+20),крилаті ракети ‒ 1614 (+1),кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,підводні човни - 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 11022 (+27) од,спеціальна техніка ‒ 1229 (+6)

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.12.23 орієнтовно склали:

Впродовж минулої доби Сили оброни знищили +800 російських солдатів. Загальні втрати РФ у війні проти України складають 353 190 осіб. Про це повідомляє Гештаб ЗСУ.

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