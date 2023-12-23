Очільник міністерства зазначив, що цей поодинокий випадок ніяким чином не має кидати тінь на інших українських журналістів, які щоденно працюють для привернення уваги світової спільноти до війни в Україні.

Міністерстві культури та інформаційної політики засудило вчинок ексведучого 24 каналу Олексія Печія, який поїхав у відрядження на Саміт ЄС і не повернувся в Україну.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

“22 грудня український ведучий 24 каналу Олексій Печій на своїй сторінці у Фейсбук заявив, що не планує повертатися до України після відрядження на Саміт ЄС у Брюсселі. МКІП засуджує дії вказаного працівника медіа, адже вони є прямим порушенням законодавства та заяви, яку він підписав перед відрядженням”, - йдеться у заяві міністерства.

Відомство зазначає, що підтримує діяльність українських митців та журналістів за кордоном та сприяє їх внеску в культурній та інформаційній боротьбі з агресором. Роль культурної дипломатії та інформаційної роботи за кордоном є надзвичайно важливою для донесення світові правди про війну в Україні. І тут важко недооцінити роботу українських культурних діячів та медійників. Міністерство будує відносини зі спільнотою на засадах довіри один до одного.

Міністерство зауважує, що кожен, хто виїжджає за кордон задля виконання тієї чи іншої культурно-інформаційної місії, в обовʼязковому порядку подає великий пакет документів та підписує заяву, яка зобовʼязує до повернення в Україну одразу після завершення відрядження.

“Цей поодинокий випадок ніяким чином не має кидати тінь на інших українських журналістів, які щоденно працюють для привернення уваги світової спільноти до війни в Україні. Ми пишаємося тими людьми, які втримують Україну у світовому порядку денному”, – зазначив т.в.о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.