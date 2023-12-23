Міністр оборони Італії закликав до мирних переговорів щодо війни в Україні

Водночас він зауважив, що переговори можна вести паралельно з воєнними діями.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що настав час почати спроби знайти політичне рішення для припинення війни, спричиненої вторгненням Росії в Україну.

Про це повідомляє італійське інформагентство ANSA.

“Війна триває вже майже два роки. Я думаю, що поряд і паралельно з воєнними діями та підтримкою України важливо йти шляхом, який веде до політичного вирішення”, – сказав Крозетто.

Ця заява прозвучала у Польщі, де Крозетто відвідав дислоковані там італійські війська.

“Те, чого неможливо досягти військовим шляхом – а досі ми досягли збереження України, яка могла бути знищена, і зміцнення кордону, який стримав напад Росії – можна досягти, відкривши дипломатичний і політичний фронт, щоб спробувати досягти такого ж результату шляхом мирних переговорів… Те, що було до війни, треба відновити, а те, що не можна було зробити зброєю, треба зробити іншим шляхом”, – заявив міністр.

Нагадаємо, також сьогодні видання The New York Times опублікувало матеріал про те, що Путін готовий до припинення вогню в Україні і сигналізує про це від вересня через посередників. Водночас деякі американські чиновники стверджують, що такі заяви – звичний спосіб Кремля введення в оману.