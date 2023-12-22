Зеленський зустрівся з новим міністром закордонних справ Польщі

Обговорили закупівлю польської зброї для ЗСУ і створення спільних виробництв.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, який перебуває з візитом у нашій країні.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Зеленський і Сікорський обговорили подальшу взаємодію в оборонній сфері та ключові потреби Сил оборони України, створення спільних виробництв, а також можливості закупівлі польської зброї, яка показала результат на полі бою.

Також ішлося про підготовку наступної зустрічі на рівні радників лідерів держав щодо імплементації Формули миру та проведення Глобального саміту миру.

Співрозмовники погодилися, що двосторонні відносини мають отримати новий імпульс, а всі проблемні питання слід вирішувати "в дусі взаємної довіри та поваги".

"Сподіваємось на відкриття нової сторінки в наших відносинах. Ми дуже сильні сусіди зі спільною історією. Ми раді вас бачити тут. Сподіваюсь, що прем’єр-міністр Польщі також знайде можливість приїхати до України за найближчої нагоди", – сказав Зеленський.

Які "проблемні питання" існують між Україною та Польщею