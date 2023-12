Фандрейзингова платформа UNITED24 випустила ролик, в якому 9 українських військових співають відомі різдвяні пісні: Happy Xmas (War is over), Have Yourself a Merry Little Christmas, Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! та I'll Be Home for Christmas. У кавер-версіях кожної з цих пісень у виконанні військових є змінені слова, які нагадують про війну та важливість підтримки України світом.

Кавер-версії пісень виконані на бандурі (українському народному інструменті з багатовіковою історією), сопілці, гітарі, перкусії та синтезаторі.

Відео знімали у бліндажі на бахмутському напрямку, на тлі знищених російськими окупантами цивільних обʼєктів — будинку культури та залізничного вокзалу у Лимані, шкіл та автозаправної станції у Костянтинівці за 15 км від лінії фронту.

«Ми хотіли привітати світ з прийдешнім Різдвом і водночас нагадати, що війна в Україні триває. Обрані пісні є справжніми символами свят. У кожній з них ми замінили декілька слів. Наприклад, у композиції Джона Леннона Happy Xmas звучать слова “war is over” (“війна завершилась”). Ми додали всього одне “не” — “війна не завершилась” (“war is not over”). Або ж I’ll Be Home for Christmas — пісня, яка була написана від імені солдата-учасника Другої світової війни і яку співав Френк Сінатра. “I will be home this Christmas” (“Я буду вдома цього Різдва”) змінилося на “I won't be home this Christmas” (“Я не буду вдома цього Різдва”). З вуст українських військових ці рядки звучали настільки щемливо, настільки щиро. Україні потрібна підтримка. І сьогодні, і на Різдво, і на Новий рік. Ми віримо, що світ це знову відчує і буде поруч», — говорить координаторка фандрейзингової платформи UNITED24 Ярослава Гресь.

Героями відео, створеного за підтримки «Культурного десанту», стали військовослужбовці Збройних сил України, парамедик Української добровольчої армії та військові медики:

гітара та вокал звучать у виконанні військового 110-ї ОБрТРО, що був поранений у боях під Лисичанськом, Олександра Ремеза та бойової медикині взводу вогневої підтримки 206-го батальйону ТРО ЗСУ Інни Короленко;

бандура та вокал — у виконанні військовослужбовця 59-ї ОМПБр Дмитра Романчука, який брав участь в обороні Києва;

партію на сопілці виконав парамедик батальйону «Госпітальєри» Української добровольчої армії, музикант та фронтмен гурту «КораЛЛі» Михайло Адамчак;

на перкусії зіграв військовослужбовець 110-ї ОБрТРО, актор і барабанщик Артур Темченко;

піаніно та вокал — у виконанні військовослужбовця 59-ї ОМПБр, композитора та музичного продюсера Михайла Олійника;

партію на саксофоні зіграв військовослужбовець 59-ї ОМПБр Дмитро Дудко;

вокалісти — бойова медикиня 3-го мотопіхотного взводу 1-ї роти 10-ї ОГШБр «Едельвейс» Ірина Косовська, військовослужбовиця 59-ї ОМПБр Вікторія Чудаковська та солістка заслуженого академічного зразково-показового оркестру Збройних сил України Світлана Чередниченко.

«Моя військова служба триває майже два роки, і сьогодні музика — це спосіб реабілітації не тільки для мене, а й для моїх побратимів, з якими ми наразі перебуваємо на бахмутському напрямі, — зазначає бойова медикиня взводу вогневої підтримки 206-го батальйону ТРО ЗСУ Інна Короленко. — В період різдвяних свят люди природно дистанціюються від чужих проблем. Я б дуже хотіла, щоб цей проєкт дав світу зрозуміти, що війна не закінчилась і треба включатися максимально. Що більше у нас буде прибічників, то більше допомоги нам надійде, і ми швидше будемо рухатися до перемоги».