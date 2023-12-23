Росія робить невеликі успіхи на полі бою, збільшуючи тиск на Україну, — NYT

Протягом останніх тижнів російські війська досягли невеликих територіальних успіхів на сході України, використовуючи свою перевагу в живій силі, що змусило українську владу розглянути можливість мобілізації до 500 тис. солдатів для продовження виснажливої боротьби в 2024 році, – пише The New York Times.

Видання наводить заяву начальника ГУР Кирила Буданова, який зазначив, що не бачить альтернативи широкомасштабній мобілізації для компенсації втрат України. А президент Володимир Зеленський сказав, що військове керівництво попросило його мобілізувати від 450 000 до 500 000 чоловік.

"Це серйозна цифра", — сказав Зеленський на прес-конференції, додавши, що перш за все йому потрібно скласти план, перед тим, як він зможе прийняти рішення.

"Хоча багатьох українців ще не призвали до армії, влада не бажає вдаватися до масового призову, боячись розпалити соціальну напругу", – пише видання.

Останнім часом російські війська наближаються до міста Авдіївка, українського опорного пункту в Донецькій області. Взяття Авдіївки було б стратегічним успіхом для Росії — місто є стрижнею української оборони в регіоні — і завдало б удару по моральному духу українців. Це місто є символом опору, оскільки воно витримало майже десятиліття війни з тих пір, як підтримувані Росією сили вперше спробували захопити його в 2014 році. Нещодавні успіхи Росії під Авдіївкою, а також навколо інших міст, таких як Куп’янськ, Бахмут і Мар'їнка, також є ще одним свідченням того, що Росія перехопила ініціативу на більшій частині поля бою, після того, як минулого місяця головнокомандувач визнав, що літній контрнаступ застопорився.

Росія досягає прогресу в критичний для Києва час, оскільки політична боротьба у США та ЄС заблокувала пакети військової та фінансової допомоги, яка є вкрай необхідною для утримання лінії фронту.

"Наразі ситуація на лінії фронту складна і поступово погіршується. Без американських боєприпасів ми починаємо втрачати території, які були важко завойовані цього літа", — заявив Єгор Чернєв, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

У свою чергу аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили – з початку наступальних операцій під Авдіївкою в жовтні Росія просунулася загалом приблизно на 11 кілометрів на усіх напрямках навколо міста.

"Але це дорого їм обійшлося", – заявив речник української армії Олександр Штупун національному телебаченню в середу. Він зазначив, що Росія за два місяці зазнала 25 тисяч втрат на сході, більшість з них – біля Авдіївки.

Саме біля Авдіївки Росія переживає найвищий рівень втрат за всю війну, і що, ймовірно, причиною є битва за Авдіївку. За даними видання, українські війська також зазнали великих втрат.

Тим не менш, такі поступові "перемоги" російської армії є значною мірою є результатом її величезної чисельності.

"Я б сказав, що девіз їхніх атак: "У нас більше людей, ніж у вас боєприпасів, куль, ракет і снарядів", — сказав у аудіоповідомленні Тихий, майор Нацгвардії України в Авдіївці, використовуючи лише свої слова. позивний, щоб ідентифікувати себе, згідно з військовими правилами України.

Видання пише, що гарячою точкою в битві за Авдіївку є промислова зона на сході. Ця територія настільки велика і вкрита окопами, бліндажами і тунелями, що деякі її частини можна порівняти з мурашником. За даними ISW, оприлюдненими минулого тижня, російські війська просунулися в східну частину цієї зони.

У Міністерстві оборони Естонії зазначили, що жорстокі наступальні операції Росії у Бахмуті та Авдіївці дозволили їй завоювати більше землі, ніж вона втратила у 2023 році. Але так само, як і обмежені успіхи України під час її контрнаступу, жодне з цих досягнень не змінило фундаментально баланс сил уздовж лінії фронту, яка цього року майже не змінилася.

Заступник директора Інституту стратегічних і оборонних досліджень французького дослідницького центру Тібо Фуйє зазначив, що обидві сторони зараз втягнуті в "криваві, безрезультатні бої". А ситуацію в Авдіївці він порівняв з Першою світовою війною, коли сотні тисяч солдатів були «кинуті» на поле бою, щоб завоювати невеликі "клаптики землі".

"Насправді ж, ставки низькі, а досягнення мінімальні", — додав він.

Яка ситуація на Авдіївському напрямку