В одній із багатоповерхівок Кременчука на Полтавщині вибухнула граната

Один з мешканців квартири постраждав.

Вчора, 23 грудня, у квартирі багатоповерхового будинку Кременчука Полтавської області вибухнула граната. Госпіталізовано одного з мешканців.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Полтавській області.

"Повідомлення про вибух надійшло до Кременчуцького районного управління поліції від місцевих мешканців. На огляд до лікарні з місця події госпіталізовано мешканця квартири, 1968 року народження. Під час проведення першочергових слідчих дій встановлено, що в помешканні вибухнув боєприпас", – ідеться у повідомленні пресслужби.

Відомо, що під час вибуху у квартирі перебувала ще одна мешканка, вона не постраждала.

Фото: Нацполіція

Згідно з версією поліції, боєприпас міг вибухнути через необережне поводження. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

19 грудня невідомий підрвав гранату у Кропивнийцькому. Його затримали.