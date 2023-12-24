“Зобов’язуюсь повернутись не пізніше 22 грудня”: Міністерство культури показало заяву журналіста-втікача Печія
“Зобов’язуюсь повернутись не пізніше 22 грудня”: Міністерство культури показало заяву журналіста-втікача Печія
До уваги союзників: ціна поразки України
До уваги союзників: ціна поразки України
Внаслідок ДТП загинув актор столичного Молодого театру
Внаслідок ДТП загинув актор столичного Молодого театру
У Львові стався вибух у приватному будинку, є загиблі і поранені (оновлено)
У Львові стався вибух у приватному будинку, є загиблі і поранені (оновлено)
Один із найбільших німецьких шахраїв розбудовує ПВК "Вагнер", – WSJ
Один із найбільших німецьких шахраїв розбудовує ПВК "Вагнер", – WSJ
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
Журналіст Олексій Печій втік з країни, виїхавши у відрядження на Саміт ЄС
Журналіст Олексій Печій втік з країни, виїхавши у відрядження на Саміт ЄС
Потреба Сил оборони в техніці величезна. Її може забезпечити лише власна промисловість
Потреба Сил оборони в техніці величезна. Її може забезпечити лише власна промисловість
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
ГоловнаСуспільствоЖиття

В одній із багатоповерхівок Кременчука на Полтавщині вибухнула граната

Один з мешканців квартири постраждав.

В одній із багатоповерхівок Кременчука на Полтавщині вибухнула граната
Фото: 5.ua

Вчора, 23 грудня, у квартирі багатоповерхового будинку Кременчука Полтавської області вибухнула граната. Госпіталізовано одного з мешканців.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Полтавській області.

"Повідомлення про вибух надійшло до Кременчуцького районного управління поліції від місцевих мешканців. На огляд до лікарні з місця події госпіталізовано мешканця квартири, 1968 року народження. Під час проведення першочергових слідчих дій встановлено, що в помешканні вибухнув боєприпас", – ідеться у повідомленні пресслужби.

Відомо, що під час вибуху у квартирі перебувала ще одна мешканка, вона не постраждала.

Фото: Нацполіція

Згідно з версією поліції, боєприпас міг вибухнути через необережне поводження. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

19 грудня невідомий підрвав гранату у Кропивнийцькому. Його затримали.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies