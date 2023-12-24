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У Львові стався вибух у приватному будинку, є загиблі і поранені (оновлено)

За останніми даними, виявлено тіло жінки і двох чоловіків. Госпіталізовано 4 особи, з них 2 дитини.

У Львові стався вибух у приватному будинку, є загиблі і поранені (оновлено)
Вибух у приватному будинку у Львові, 23 грудня 2023
Фото: Telegram/Андрій Садовий

У Львові на вул. Княгині Ольги стався вибух у приватному будинку. 

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий

“Є руйнування несучих стін. Можливо під завалами люди”, – повідомив мер. 

За його інформацією, на місці працюють рятувальні служби. Причини та наслідки встановлюються.

Зі свого боку, видання LVIV.MEDIA повідомило, що у будинку стався вибух газу.

Керівник пресслужби ДСНС Львівщини Віталій Туровцев повідомив у коментарі виданню LVIV.MEDIA, що з-під завалів уже дістали дитину та передали її медикам.

За його словами, інцидент стався ввечері в суботу, 23 грудня, у двоповерховому приватному житловому будинку на вулиці княгині Ольги. На місці події працюють рятувальники, які розбирають завали, що виникли унаслідок вибуху.

Інформації про стан постраждалої дитини наразі немає, більше інформації про цей інцидент рятувальники мають надати пізніше.

Пізніше Садовий повідомив, що, за попередньою інформацією, вибух стався у гаражі приватного будинку. Ймовірно це газ.

У будинку проживає 6 людей.

2 дитини та 2 жінки – їх повезли з опіками в лікарню. Стан постраждалих неважкий.

Ще 2-х чоловіків шукають рятувальники. Можливо вони під завалами.

Точні причини вибуху будуть відомі після завершення рятувальної операції.

Зі свого боку ДСНС повідомила, що рятувальники працюють на місці вибуху.

О 20:48 в двоповерховому приватному житловому будинку, за попередньою інформацією, стався вибух газоповітряної суміші, внаслідок чого зруйновано стіну з послідуючим горінням.

ДСНС з-під завалу врятовано 2 особи, з них 1 дитина.

Під завалами можливо ще перебувають люди.

Залучено 45 осіб та 9 од. техніки ДСНС.

Оновлено. Станом на 22:25 бійці ДСНС з-під завалів врятували 2 особи, з них 1 дитина.

Виявлено тіло жінки

З місця події до лікарні госпіталізовано 4 особи, з них 2 дитини.

До місця слідує кінологічне відділення ГУ ДСНС.

Залучено 53 особи та 12 од. техніки ДСНС.

Оновлено, 23:13. Мер міста Садовий повідомив, що під завалами знайшли тіло загиблого чоловіка. Вік приблизно 45-50 років.

У Львові на вул. Княгині Ольги стався вибух у приватному будинку. 

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий

“Є руйнування несучих стін. Можливо під завалами люди”, – повідомив мер. 

За його інформацією, на місці працюють рятувальні служби. Причини та наслідки встановлюються.

Зі свого боку, видання LVIV.MEDIA повідомило, що у будинку стався вибух газу.

Керівник пресслужби ДСНС Львівщини Віталій Туровцев повідомив у коментарі виданню LVIV.MEDIA, що з-під завалів уже дістали дитину та передали її медикам.

За його словами, інцидент стався ввечері в суботу, 23 грудня, у двоповерховому приватному житловому будинку на вулиці княгині Ольги. На місці події працюють рятувальники, які розбирають завали, що виникли унаслідок вибуху.

Інформації про стан постраждалої дитини наразі немає, більше інформації про цей інцидент рятувальники мають надати пізніше.

Пізніше Садовий повідомив, що, за попередньою інформацією, вибух стався у гаражі приватного будинку. Ймовірно це газ.

У будинку проживає 6 людей.

2 дитини та 2 жінки – їх повезли з опіками в лікарню. Стан постраждалих неважкий.

Ще 2-х чоловіків шукають рятувальники. Можливо вони під завалами.

Точні причини вибуху будуть відомі після завершення рятувальної операції.

Зі свого боку ДСНС повідомила, що рятувальники працюють на місці вибуху.

О 20:48 в двоповерховому приватному житловому будинку, за попередньою інформацією, стався вибух газоповітряної суміші, внаслідок чого зруйновано стіну з послідуючим горінням.

ДСНС з-під завалу врятовано 2 особи, з них 1 дитина.

Під завалами можливо ще перебувають люди.

Залучено 45 осіб та 9 од. техніки ДСНС.

Оновлено. Станом на 22:25 бійці ДСНС з-під завалів врятували 2 особи, з них 1 дитина.

Виявлено тіло жінки. За інформацією Садового, тіло загиблої жінки близько 70 років знайшли у суміжному будинку. Причина смерті зʼясовується.

З місця події до лікарні госпіталізовано 4 особи, з них 2 дитини.

До місця слідує кінологічне відділення ГУ ДСНС.

Залучено 53 особи та 12 од. техніки ДСНС.

Оновлено, 23:13. Мер міста Садовий повідомив, що під завалами знайшли тіло загиблого чоловіка. Вік приблизно 45-50 років.

Оновлено, 00:22. У Львові рятувальники дістали з-під завалів тіло чоловіка. Це вже третій загиблий внаслідок вибуху газу, повідомив мер.

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