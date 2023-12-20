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Майже в сотню разів: як змінилися витрати міст на новорічні свята

Більшість обласних центрів країни встановили різдвяні ялинки. Обійшлися мінімальними витратами за рахунок волонтерських зусиль або коштами меценатів. Але все ж не без витрат із бюджету.

Фото: EPA/UPG

У період до повномасштабного вторгнення громади витрачали десятки мільйонів гривень на облаштування місць для різдвяних святкувань. Взимку із 2022 на 2023 рік містам було не до цього. Ще тоді у тилових містах точилися суперечки про те, чи треба прикрашати площі й витрачати на це бюджетні кошти, ще й привертати увагу ворога до потенційного скупчення у таких місцях.

Минув рік, і громади знову стали перед вибором. Як розв’язують це питання обласні центри й менші містечка, та скільки на це витрачають у порівнянні з попередніми роками розібрався проєкт DOZORRO Transparency International Ukraine.

За даними BI Prozorro, з початку року замовники оголосили закупівель на загальну суму понад 1,5 млн грн. Із них 380 тис. грн витратять на світлові декорації: гірлянди, ліхтарі, верхівки й інші фігури. Решта — це витрати на кульки, скульптури, дощик, костюми, ялинки, різну фурнітуру. Для порівняння, взимку 2021-2022 років лише обласні центри витратили 130 млн грн на приготування до Нового року. У Дніпрі того року закупилися на 71 млн грн.

Що купували

Найдорожче замовлення 2023 року — 11 декоративних скульптур до різдвяного вертепу в Самборі на Львівщині майже за 100 тис. грн. Наприкінці вересня ФОП Вітовський Ігор Васильович отримав повну оплату за договором. Ще 59 тис. грн йому заплатили за розфарбування цих фігур.

Ще у 60 тис. грн оцінили два комплекти фігур для різдвяного вертепу у Ворохті на Івано-Франківщині. Так само коштуватимуть два костюми персонажів із мультфільму «‎Корпорація монстрів» для закладу культури «‎Арттериторія» в Дніпрі — по 30 тис. грн кожний. Їхній розмір і вигляд не зазначений.

Друга найдорожча закупівля — на 99 тис. грн — це 90 гірлянд по 10-20 метрів для смт Слобожанське у Дніпропетровської області.

Приблизно так само коштували гірлянди для міста Знам'янка Кіровоградської області. Місцевий відділ культури і туризму замовив їх 44 штуки за 46 тис. грн. Трохи менше має витратити Кіровоградська обласна філармонія: 43 тис. грн за 5 світлодіодних ведмедиків, оленів і сніговиків, а також 24 електричні гірлянди.

Серед цікавих закупівель, наприклад, придбання двох 43-дюймових телевізорів зі Smart TV у місті Кам’янське на Дніпропетровщині — з нагоди проведення новорічних та різдвяних свят у закладах освіти. Кожен телевізор із вбудованим T2, Wi-Fi, Smart TV та без HDR оцінили у 13,5 тис. грн. При цьому, найвища ціна на таку техніку у роздріб для населення на момент підписання договору становила менше 10 тис. грн. Договір із постачальником — ФОПом Бендерським Сергієм Олеговичем — не завантажили, тож інші деталі невідомі.

У відповідь на запит DOZORRO Департамент освіти Кам’янської міськради повідомив, що телевізори придбали для нагородження двох закладів освіти, де навчаються виключно діти з особливими потребами та сироти. Це спецшкола «‎Гармонія» та дитсадок №12 «‎Сонечко». Вибір ціни пояснили тим, що отримали кілька відповідних комерційних пропозицій.

Тому самому ФОПу замовили й 20 роутерів по 700 грн — також для проведення різдвяних заходів.

А КП по утриманню зелених насаджень Дніпровського району Києва замовило Іванківському лісгоспу, що під Києвом, 80 сосен за 17 тис. грн для створення новорічної локації.

Підготовка до Нового року в обласних центрах

Більш ґрунтовні й серйозні витрати цього року переважно лягли на плечі охочих оплатити їх меценатів. Так, головну ялинку на Софійській площі у Києві встановили коштом ТОВ «‎Глобал-декор», який не розкриває суму витрат на облаштування. Ця сама компанія отримувала замовлення від КМДА замовлення на облаштування різдвяних ярмарків у попередні роки. Так, наприкінці 2020-го компанії заплатили 2,5 млн грн за мистецький захід «‎Парад культур». Вона ж отримала замовлення на 2,2 млн грн у 2021-му — на проведення культурно-мистецького проєкту «Новий рік-2022».

До 2018-го ТОВ «‎Глобал-декор» (тоді ще ТОВ «Головна ялинка країни») володів Ігор Добруцький — депутат Київради 5-го скликання, колишній радник міського голови з питань екології, озеленення та благоустрою Києва та заступник голови КМДА, засновник агенції «Folk Ukraine», яке облаштовувало ялинку на Софійській площі з 2015 року. Нині ж товариством володіє його брат Станіслав Добруцький, прописаний з ним в одному помешканні.

Вартість цьогорічної ялинки «‎Глобал-декор» не повідомляє, однак координаторка проєкту й керівниця компанії Надія Тутенко у коментарі ТСН заявила, матеріали використовують ті, які є в наявності.

Ще в листопаді Віталій Кличко заявив, що масових заходів, ярмарків та розваг на площі біля головної ялинки міста не буде. Водночас їх можуть проводити у районах — із дотриманням правил безпеки, в місцях, де є укриття. І теж не коштом бюджету Києва.

Водночас різдвяні містечка та ярмарки облаштовують біля ТРЦ, на ВДНГ, у парках — приватними коштами.

У Львові головну ялинку біля оперного театру облаштували мінімальним коштом. Як повідомляє Суспільне, саме 14-метрове дерево подарувало місту подружжя, яке виростило його на власному подвір’ї. На площу його привезли й встановили за допомогою крану й тягача, які підприємці надали безкоштовно. Прикрасили ялинку гірляндою, придбаною у 2018 році. На верхівку замість зірки поставили торішній протитанковий їжак.

У Житомирі не встановлювали різдвяну ялинку. Натомість прикрасили гірляндами ту, що росте на Михайлівській вулиці поряд з історичним будинком Трибеля.

У Полтаві теж імовірно обмежаться минулорічними ресурсами й коштами бізнесменів. Місто планувало за 90 тис. грн замовити ремонт 3D-ілюмінації на головній ялинці, яка не працювала два роки. Для цього з харківським ФОПом навіть уклали договір, але після уваги журналістів його розірвали. Оплатити встановлення святкового дерева, ілюмінації й охорони локації викликалася група місцевих підприємців. За їхніми підрахунками, витрати сягнуть 400 тис. грн. Втім, частина полтавців вийшла на пікет проти встановлення ялинки й закликала направити вільні кошти на потреби 116-ї бригади ТрО, у якій переважно служать полтавці. Ялинку поки не встановили.

Схожа ситуація із закупівлями й у Миколаєві. Ще в червні 2023-го Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міськради підписало договір на ремонт світлового обладнання та ілюмінації штучної ялинки, яку зазвичай ставили на Соборній площі, за 790 тис. грн. Але вже в жовтні контракт розірвали через зменшення фінансування.

Натомість, за даними Суспільного, різдвяний настрій обіцяють створити у парку розваг «‎Казка» — трохи далі від Соборної. Крім того, у різних куточках міста планують проводити невеличкі тематичні концерти.

Замість ялинки на відкритій місцевості у звільненому Херсоні облаштували приймальню Різдвяного чарівника — в безпечному місці. Як повідомляє Суспільне, оздобленням займалися благодійний фонд «‎KRYLA», Херсонський театру ім. М. Куліша і ТОВ «‎Фестивальний центр».

6-го грудня головну ялинку Одеси урочисто відкрили на Дерибасівській. Кошти на її монтаж й облаштування також надали місцеві підприємці. Витрачену суму не називають.

У Харкові з міркувань безпеки усі різдвяні приготування проводять у метро. На станціях підземки встановлюють штучні ялинки й прикрашають оздобленням, яке використовували в минулі роки. Так, за інформацією Центрального парку культури та відпочинку Харкова, вже прикрасили станції метро «‎Університет» й «‎Історичний музей», де облаштували й будиночок Святого Миколая.

Так само ялинку в укритті поставили й у Запоріжжі. За повідомленням прес-служби міськради, новорічну локацію облаштували у мультифункціональному укритті «Незламний Хаб». Дерево прикрасили святковими кульками з автентичним дизайном від майстринь ГО «‎Запорозькі берегині».

У Дніпрі також встановили кілька ялинок, але на поверхні. Так, одну змонтували на Катеринославському бульварі, ще одну — в житловому масиві Сонячний, біля ТЦ «Вавілон». Живу ялинку, висаджену три роки тому, прикрасили в Індустріальному районі, а в парку Шевченка поставили 10-метрову штучну ялинку, придбану у 2019 році — як і прикраси до неї. Витрати на облаштування взяли на себе місцеві підприємці. Розмір цих витрат не називають.

У Сумах цього року прикрасили три живі ялинки біля фонтану Садко. Поруч будуть новорічні декорації — такі, як торік. Прикраси також використають минулорічні. Монтаж проведуть коштом благодійників. Про це повідомив начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко. Суму витрат не називають.

Традиційну ялинку на Красній площі вирішили не монтувати у Чернігові. Натомість у місті облаштують ілюмінацію, яку увімкнуть на Валу, у сквері Богдана Хмельницького, Алеї Героїв й стометрівці. Про це повідомила пресслужба Чернігівської міськради з посиланням на в.о. міського голови Олександра Ломаки. Імовірно, для цього теж використали торішні декорації.

У Кропивницькому замість однієї головної ялинки на площі Героїв Майдану встановили та прикрасили 12 ялинок. Акцію присвятили Збройним силам, волонтерам і 10-ти містам-героям: Волновасі, Гостомелю, Маріуполю, Харкову, Херсону, Чернігову, Бучі, Ірпеню, Миколаєву, Охтирці. Ялинку прикрашали внутрішньо переміщенні особи, волонтери, військові, освітяни та представники Кіровоградської ОВА.

У Вінниці також відмовилися від монтажу новорічно-різдвяної ялинки й ілюмінації. «‎Святкувати будемо після перемоги, а зараз всі зусилля мають бути направлені на допомогу Силам оборони України», — пояснила керівник департаменту у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міськради Наталія Конончук у коментарі Вінниця.info.

У Хмельницькому відмовилися від встановлення традиційної штучної ялинки, але вирішили прикрасити живу — яка росте біля кінотеатру імені Тараса Шевченка. На неї повісили гірлянди, закуплені у минулі роки. Як повідомляє Суспільне, у сквері поряд з кінотеатром встановили світлодіодні фігури, які місто придбало 5 років тому.

У Рівному комунальники почали ставити міську ялинку в парку Шевченка, але після обурення містян вирішили демонтувати. Натомість, за словами в.о. міського голови Віктора Шакирзяна, планують проводити благодійні ярмарки.

У Тернополі на День Святого Миколая 6 грудня відкрили головну ялинку міста й освятили різдвяну шопку на Театральному майдані. Дерево прикрасили іграшками ручної роботи, які виготовляли вихованці садочків, учні шкіл, діти Героїв та ВПО. Як повідомила прес-служба міськради, ялинку й ілюмінацію використали ті, що купили в попередні роки, а витрати на електроенергію пообіцяли взяти на себе небайдужі підприємці.

Замість традиційної головної ялинки на Соборній площі у Чернівцях комунальники встановили дві: живе дерево у горщику в «Жовтневому» парку та штучне — у Центральному парку імені Шевченка. Як повідомляє Суспільне з посиланням на керівницю міського управління культури Юлію Сафтенко, живу ялинку надав Трест зеленого господарства, й після свят її повернуть назад. Штучну ж використали ту, що придбали у 2021-му.

Декораторами ялинки у парку «Жовтневий» стали школярі: виготовили різдвяно-новорічні іграшки у своїх гуртках.

Так само 6-го грудня невеличке святкове дерево відкрили на Вічевому Майдані в Івано-Франківську. Виготовлений у 2022-му металевий каркас вкрили захисною тканиною. Іграшки для неї створили школярі. Про це повідомив Департамент освіти та науки міськради.

Меценати оплатили й витрати на встановлення різдвяної ялинки в Ужгороді на площі Шандора Петефі. Про це, без вказання суми витрат, повідомляє прес-служба міськради. Висота дерева — 18 метрів, а на верхівці сяє герб України. Новорічну штучну ялинку, огорожу до неї та світлодіодні гірлянди три роки тому Ужгород придбав за 969 тис. грн.

У якості висновка

Більшість тилових міст України вже провели відкриття різдвяних локацій до свят. Частина міст обмежилася тільки ялинками, без додаткових локацій і ярмарків. Інші вирішили проводити ярмарки, без великих витрат на прикрашання. Найближчі до бойових дій міста перевели формат святкування у бомбосховища, укриття в метро, чи розосередили святкування на кілька локацій для уникнення великих скупчень.

Частина громад все ж пішла на бюджетні витрати — більше тих, ніж потрібні на зарплати комунальників. Але це в десятки разів менше, ніж у попередні роки до повномасштабного вторгнення рф.

Попри це, серед громадськості досі точаться суперечки: чи достатньо це безпечно з точки зору потенційних масових скупчень і чи варто витрачати на це кошти — хай вони бюджетні чи приватні. Зокрема, у Полтаві навіть провели мітинг із закликом до підприємців провести закупівлі для військових замість витрат на встановлення ялинки.

Паралельно з цим існує й думка про те, що облаштування святкових локацій потрібні хоча б для того, щоби відбувався рух коштів усередині країни й не сталося економічного провалу. Тим паче, якщо на таких локаціях проводять благодійні збори на потреби ЗСУ. Крім того, психологи вважають, що святкування корисні для ментального стану українців, зокрема дітей. Наприклад, у коментарі «‎Рубриці» практична психологиня Ірина Лайко зазначала, що відмова від свят — це шлях до емоційного вигорання, а новорічно-різдвяні свята сприяють задоволенню базових психологічних потреб дитини — у безпеці, радості, сімейній приналежності.

Публікацію підготовлено за підтримки USAID / UK aid проєкту “Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах / TAPAS”.

Дарина Синицька Дарина Синицька , журналістка проєкту DOZORRO TI Ukraine
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