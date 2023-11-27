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Ялинку на Софійській площі у Києві встановлять до 6 грудня

Масових заходів, ярмарків та розваг на площі проводити не будуть. 

Ялинку на Софійській площі у Києві встановлять до 6 грудня
Фото: Telegram/Віталій Кличко

Головну ялинку України у Києві традиційно встановлять на Софійській площі. 

Як повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, таке рішення ухвалила сьогодні Рада оборони столиці.

“Місто грошей не витрачатиме. Як і минулого року, ялинку встановлять та прикрасять коштом меценатів. Та з дотриманням режиму обмеження використання електроенергії”, − зазначив Кличко.

Відповідальність за встановлення й обслуговування ялинки, все ресурсне та фінансове забезпечення бере на себе ТОВ “ГЛОБАЛ-ДЕКОР”.

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Масових заходів, ярмарків та розваг на Софійській площі проводити не будуть. 

“Якщо райдержадміністрації міста плануватимуть якісь святкові заходи в районах, то виключно з дотриманням правил безпеки, в місцях, де є укриття. І теж не коштом бюджету Києва”, − підкреслив міський голова.

Мер підкреслив, що ялинку розпочнуть встановлювати до 6 грудня і приберуть до 10 січня.

Нагадаємо, з 1 вересня Православна Церква України перейшла на новий календар, тож Різдво святкуватиметься 25 грудня. Змінилися дати нерухомих свят, а Великдень і привʼязані до нього події залишаться, як були.

Українська греко-католицька церква також встановила можливість святкувати Різдво 25 грудня. Парафії можуть святкувати по-старому до 2025 включно. Іще до прийнятих Собором змін ПЦУ після початку повномасштабної війни дозволила своїм парафіям відзначати Різдво 25 грудня.

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