Ялинку на Софійській площі у Києві встановлять до 6 грудня

Масових заходів, ярмарків та розваг на площі проводити не будуть.

Головну ялинку України у Києві традиційно встановлять на Софійській площі.

Як повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, таке рішення ухвалила сьогодні Рада оборони столиці.

“Місто грошей не витрачатиме. Як і минулого року, ялинку встановлять та прикрасять коштом меценатів. Та з дотриманням режиму обмеження використання електроенергії”, − зазначив Кличко.

Відповідальність за встановлення й обслуговування ялинки, все ресурсне та фінансове забезпечення бере на себе ТОВ “ГЛОБАЛ-ДЕКОР”.

Масових заходів, ярмарків та розваг на Софійській площі проводити не будуть.

“Якщо райдержадміністрації міста плануватимуть якісь святкові заходи в районах, то виключно з дотриманням правил безпеки, в місцях, де є укриття. І теж не коштом бюджету Києва”, − підкреслив міський голова.

Мер підкреслив, що ялинку розпочнуть встановлювати до 6 грудня і приберуть до 10 січня.

Нагадаємо, з 1 вересня Православна Церква України перейшла на новий календар, тож Різдво святкуватиметься 25 грудня. Змінилися дати нерухомих свят, а Великдень і привʼязані до нього події залишаться, як були.

Українська греко-католицька церква також встановила можливість святкувати Різдво 25 грудня. Парафії можуть святкувати по-старому до 2025 включно. Іще до прийнятих Собором змін ПЦУ після початку повномасштабної війни дозволила своїм парафіям відзначати Різдво 25 грудня.