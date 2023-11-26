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Під час останньої атаки росіян дрон пошкодив у Києві Патріарший собор УГКЦ

Пошкоджено і резиденцію Глави Церкви.

Під час останньої атаки росіян дрон пошкодив у Києві Патріарший собор УГКЦ
Фото: ugcc.church

Унаслідок останньої масованої атаки російських безпілотників по Києву було пошкоджено Патріарший собор Воскресіння Христового УГКЦ.

Про це повідомили у Департамент інформації УГКЦ.

Під час атаки один зі “шахедів” збили у Дніпровському районі, неподалік Патріаршого собору і резиденції Глави УГКЦ. Ударна хвиля пошкодила двері та вибила вікна в соборі. Більших руйнувань зазнала багатоповерхівка поблизу храму.

“Унаслідок дронової атаки на Київ було пошкоджено шість вікон у підвальному приміщенні Патріаршого собору. Вибуховою хвилею повибивало склопакети. Була пошкоджена фурнітура на чотирьох дверях храму, із дверних замків все повиривало”, − розповів директор Будівельної дирекції при Патріархові УГКЦ Василь Букатюк.

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Окрім храму, за його словами, постраждала і резиденція Глави Церкви − у Патріаршій резиденції та Патріаршій курії пошкоджено фурнітуру трьох дверей.

Фото: ugcc.church

Крім того, зафіксовано незначні пошкодження фасаду Патріаршого собору. На його території зібрали багато уламків безпілотника різного розміру. “В обмін на подарунки від святого Миколая матимемо оригінальні сувеніри”, − зазначає Блаженніший Святослав.

Нагадаємо, у ніч на 25 листопада Росія випустила по Україні 75 дронів. 74 безпілотників знищила протиповітряна оборона, з них понад 60 — над Києвом. Повітряна тривога у столиці тривала понад 6 годин − від 2:37 до 8:45. Унаслідок атаки постраждало 5 осіб. Ця атака ударними дронами стала наймасованішою за весь час війни.

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