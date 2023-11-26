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Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв

Росія отримує військові ресурси від КНДР та Ірану, зазначив командувач Об'єднаних сил ЗСУ.

Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
Фото: Міноборони

Якщо Росія продовжить збільшувати виробництво зброї та вдосконалювати технології за допомогою своїх союзників, війна може знову вийти за межі сходу та півдня України.

Про це ABC News заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

"Ми готуємося до цього. Ми будуємо оборону, мінуємо та тренуємо наші сили”, − сказав він.

Наєв зазначив, що Російська Федерація отримує військові ресурси, зокрема, від Північної Кореї та Ірану. 

“І ми за допомогою наших партнерів, отримуючи від них засоби протиповітряної оборони, протистоїмо Російській Федерації їхніми ресурсами. Треба розуміти, що скорочення допомоги реально вдарить по нашій обороноздатності. Але ми будемо боротися тим, що є”, − додав командувач.

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За даними української розвідки, за останні два місяці Росія запустила по Україні понад 800 безпілотників, маючи в запасі близько 870 крилатих і балістичних ракет для великих атак по енергетичній інфраструктурі країни. 

Нагадаємо, президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Євросоюз повинен розмовляти з будь-якими державами, за винятком союзників РФ, що готові продати снаряди для відправки в Україну. Але для цього необхідна робота європейьских інституцій.

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